Lastik-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Lastik-Ä°ÅŸÂ Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan hayatÄ±nÄ± kaybetti. AteÅŸ ettiÄŸi iddia edilen iÅŸÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi, Sakarya'nÄ±n Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasÄ±na ziyarete gittiÄŸi sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. BaÅŸÄ±ndan vurulduÄŸu belirtilen Karacan, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken ateÅŸ ettiÄŸi iddia edilen iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Lastik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Karacan, Sakarya'nÄ±n Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasÄ±nÄ± ziyarete geldiÄŸi esnada, henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Sedat U'nun silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

SaldÄ±rÄ±da, Karacan ile yanÄ±nda bulunan Lastik Ä°ÅŸ SendikasÄ± Goodyear FabrikasÄ± iÅŸyeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Lastik Ä°ÅŸ SendikasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Sipahi de ayaÄŸÄ±ndan vuruldu.

Kocaeli Koz'un haberine göre Sedat U., Abdullah Karacan’Ä±n silahÄ±nÄ± çekmeceden alarak saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdi. SaldÄ±rganÄ±n Goodyear FabrikasÄ±nda pres piÅŸirme bölümünde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve yer deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili tartÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸanmasÄ± üzerine saldÄ±rganÄ±n Karacan’Ä±n ruhsatlÄ± tabancasÄ±nÄ± çekmeceden alarak Karacan’Ä± vurduÄŸu öÄŸrenildi.

AÄŸÄ±r yaralÄ± Karacan Sakarya Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Karacan burada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°ÅžÇÄ° GÖZALTINA ALINDI

OlayÄ±n ardÄ±ndan polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan Sedat U. emniyete götürüldü. Öte yandan, Ä°l Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptÄ±.

Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 14:00

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