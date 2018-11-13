KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya 'Man AdasÄ±' cezasÄ±: ErdoÄŸan'a 130 bin lira Ã¶deyecek

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'Man AdasÄ± iddialarÄ±' nedeniyle ErdoÄŸan'a 130 bin lira tazminat Ã¶demesine karar verildi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun "Man AdasÄ± iddialarÄ±" nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, tazminat cezalarÄ±nÄ± ödeyebilmek için yakÄ±n zamanda Burhaniye'deki evini satmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 4 farklÄ± tazminat davasÄ±nda 828 bin lira tazminata mahkum edilmiÅŸ oldu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Man AdasÄ±’na para transferi yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin iddialarda bulunmuÅŸ ve dekontlarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tazminat davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±.

500 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ± karara baÄŸlandÄ±. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ferah YÄ±ldÄ±z ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun avukatÄ± ÇaÄŸlar ÇaÄŸlayan katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, 130 bin liranÄ±n 13 Åžubat 2018'den itibaren iÅŸleyecek yasal faiziyle davalÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ndan alÄ±narak davacÄ± ErdoÄŸan'a verilmesine hükmetti.

TOPLAM TAZMÄ°NAT 828 BÄ°N LÄ°RA OLDU

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, daha önce de söz konusu iddialarÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a üç kez tazminat ödemeye mahkum edilmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n, 28 KasÄ±m 2017'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±ndaki yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar nedeniyle KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na açtÄ±ÄŸÄ± 1 milyon 500 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ±, 7 Haziran'da karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiÅŸti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynÄ± iddialar üzerine açÄ±lan bir baÅŸka davada, 13 Haziran'da, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermiÅŸti.

Üçüncü tazminat davasÄ±nÄ±n görüldüÄŸü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmiÅŸti.

Böylece KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, söz konusu iddialarÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da açÄ±lan 4 farklÄ± tazminat davasÄ±nda, iÅŸleyecek yasal faizle birlikte 828 bin lira tazminata mahkum edilmiÅŸ oldu

EVÄ°NÄ° SATMIÅžTI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ErdoÄŸan’a ödemesi gereken tazminat için BalÄ±kesir Burhaniye’deki evini satmÄ±ÅŸ ve ayrÄ±ca 200 bin lira borç almÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 13:18

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