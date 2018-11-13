MÃ¼zikle dans etmesi isteÄŸini reddeden eÅŸini Ã¶ldÃ¼ren adam tutuklandÄ±

Antep'te birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± 'dans etmediÄŸi' bahanesiyle Ã¶ldÃ¼ren Sezer S. tutuklandÄ±.

Antep'te evde müzik eÅŸliÄŸinde dans etmesini istediÄŸi kadÄ±nÄ±, isteÄŸini kabul etmediÄŸi bahanesiyle 2 çocuÄŸunun gözleri önünde av tüfeÄŸiyle öldüren Sezer S. tutuklandÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre kadÄ±n cinayeti önceki gün ÇÄ±ksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, alkollü olan Sezer S., müzik açarak 6 yÄ±ldÄ±r dini nikah ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 2 çocuÄŸunun annesi Sabiha Sebil'den oynamasÄ±nÄ± istedi. Bu isteÄŸi kabul etmeyen Sebil ile Sezer S. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Sezer S., evdeki av tüfeÄŸini alarak 4 ve 5 yaÅŸlarÄ±ndaki çocuklarÄ±nÄ±n gözleri önünde Sabiha Sepil'e peÅŸ peÅŸe ateÅŸ etti. Sezer S., olay yerinden kaçtÄ±. Sezer S, dün gece NarlÄ±tepe Mahallesi'nde yakalandÄ±.

SorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Sezer S, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sebiha Sepil'in cenazesi ise yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan götürüldüÄŸü ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suruç ilçesinde topraÄŸa verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 12:16

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