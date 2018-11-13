MÃ¼zik eÅŸliÄŸinde dans etmesi isteÄŸini reddeden kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

KadÄ±n cinayetinin bahanesi bu kez 'kadÄ±nÄ±n dans etmemesi' oldu. Antep'te bir erkek birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 2 Ã§ocuÄŸunun annesini tÃ¼fekle Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Antep'te Sezer S. isimli erkek, evde müzik eÅŸliÄŸinde dans etmesini istediÄŸi kadÄ±nÄ±, isteÄŸini kabul etmediÄŸi bahanesiyle 2 çocuÄŸunun gözleri önünde av tüfeÄŸiyle öldürdü.

Olay, dün gece ÇÄ±ksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, alkollü olan Sezer S., müzik açarak 6 yÄ±ldÄ±r dini nikah ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 2 çocuÄŸunun annesi Sabiha Sebil'den oynamasÄ±nÄ± istedi. Bu isteÄŸi kabul etmeyen Sebil ile Sezer S. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Sezer S., evdeki av tüfeÄŸini alarak 4 ve 5 yaÅŸlarÄ±ndaki çocuklarÄ±nÄ±n gözleri önünde Sabiha Sepil'e peÅŸ peÅŸe ateÅŸ etti. Sezer S., olay yerinden kaçtÄ±.

Silah sesini duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k görevlileri, Sabiha Sepil'in olay yerinde öldüÄŸünü belirledi. Genç kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni incelemenin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sepil'in cenazesi, otopsinin ardÄ±ndan topraÄŸa verilmek üzere yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi.

Polisin, olayÄ±n ardÄ±ndan kaçan ve kÄ±sa süre önce cezaevinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen Sezer S.'nin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü belirtildi. (DHA)

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