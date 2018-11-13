Ã‡engelkÃ¶y ve Kuleli darbe giriÅŸimi davasÄ±nda sanÄ±klara mÃ¼ebbet istendi

Ã‡engelkÃ¶y ve Kuleli'deki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda 50 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda 50 sanÄ±ÄŸÄ±n "Anayasa'yÄ± ihlal" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. 57 er ile 7 askeri öÄŸrenciye ise ceza verilmemesini istedi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin iÅŸgali ile burada çÄ±kan olaylarda 8 kiÅŸinin öldürülmesine iliÅŸkin davada 50 sanÄ±ÄŸÄ±n "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki binada yapÄ±lan 39. duruÅŸmaya, 48'i tutuklu 54 sanÄ±k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ±yla bazÄ± müÅŸtekiler de hazÄ±r bulundu.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Caner BabaloÄŸlu, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Mütalaada, Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanlarÄ± eski Albaylar Mürsel ÇÄ±krÄ±kçÄ± ve Muammer Aygar ile 14 çevik kuvvet polisinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 50 sanÄ±ÄŸÄ±n "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs'' suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Rütbeli 36 asker hakkÄ±nda "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yÄ±l altÄ±ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenilen mütalaada, 8 rütbeli askerin Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil KantarcÄ±, Burak Cantürk, Osman YÄ±lmaz ve Fatih DalgÄ±ç'Ä±n öldürülmesine iliÅŸkin "nitelikli kasten öldürme" suçundan yediÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapse mahkum edilmesi öngörüldü.

DuruÅŸma, savcÄ± BabaloÄŸlu'nun esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± okumasÄ±yla devam ediyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 12:17

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