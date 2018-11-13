TARÄ°Åž direniÅŸi 7'nci gÃ¼nÃ¼nde

GÄ±da-Ä°ÅŸ Ege BÃ¶lge Temsilcisi GÃ¼rsel KÃ¶se â€˜HaklÄ± direniÅŸimizi tÃ¼m Ä°zmir halkÄ±na anlatacaÄŸÄ±zâ€™ dedi.

GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçilerinin direniÅŸi sürüyor. SendikanÄ±n Ege Bölge Temsilcisi Gürsel Köse, TARÄ°Åž yönetiminin kurduÄŸu “ikna odalarÄ±”nda 113 iÅŸçinin daha atÄ±lmakla tehdit edildiÄŸini söyledi.

Ä°zmir'in ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren TARÄ°Åž fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu’na (DÄ°SK) baÄŸlÄ± Türkiye GÄ±da Sanayi Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±’na (GÄ±da- Ä°ÅŸ) üye olduklarÄ± için 7 iÅŸçi, 6 KasÄ±m'da iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atmalar üzerine iÅŸçilerin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ 7'nci gününde devam ediyor.

'145 Ä°ÅžÇÄ°'NÄ°N 120’SÄ° SENDÄ°KALI'

GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge Temsilcisi Gürsel Köse, iÅŸverenin kamuoyunu yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, 6 aydÄ±r fabrikada sendikal mücadele yürüttüklerini söyledi. Burada çalÄ±ÅŸan 145 iÅŸçiden 120’sinin sendika üyesi olduÄŸunu belirten Köse, “Biz iÅŸçi sendikasÄ±yÄ±z. Ä°ÅŸveren, iÅŸçilerin Åžeker Ä°ÅŸ SendikasÄ±’na ya da baÅŸka sendikaya üye olmalarÄ±nÄ± istiyor. Anayasa’nÄ±n 51'inci maddesi açÄ±k, bu ülkede yaÅŸayan herkesin sendikaya üye olmak anasÄ±nÄ±n ak sütü gibi helaldir diyor. Yani bunun karÅŸÄ±sÄ±nda engel oluÅŸturmak tehdit etmek Türk Ceza Kanunun 118'inci maddesine göre suçtur. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z neden sendikalÄ± oldu, ekmeklerini büyütmek için, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve yaÅŸam koÅŸullarÄ± daha düzgün olsun diye sendikalÄ± oldu. UluslararasÄ± sözleÅŸmelere imza atÄ±lmÄ±ÅŸ Ä°LO SözleÅŸmesi var" dedi.

‘Ä°Åž BARIÅžI VE ÜRETÄ°MDEN YANAYIZ'

Ä°ÅŸverenin, iÅŸçi haklarÄ±na tahammüllü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Köse, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Åžu an iÅŸten çÄ±karÄ±lan 7 arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu iÅŸin doÄŸal önderleri ve ortaklarÄ±dÄ±r. Bu 7 arkadaÅŸ içerideki 120 sendikalÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± örgütledi. Ä°ÅŸveren bunu biliyor ve tespitini yapmÄ±ÅŸtÄ±. O yüzden kapÄ±nÄ±n önüne koydu. TARÄ°Åž fabrikasÄ±nÄ±n içinde iÅŸveren tarafÄ±ndan sorgu odalarÄ± oluÅŸturulmuÅŸ ve geri kalan 113 üyemizi tek tek odalara çekerek ekmekleri ile tehdit ederek terbiye etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. TARÄ°Åž iÅŸverenine sesleniyoruz. Biz iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±ndan ve üretimden yanayÄ±z. Ä°ÅŸveren iÅŸten haksÄ±z ve hukuksuzca attÄ±ÄŸÄ± 7 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± bir an önce iÅŸe geri almasÄ±nÄ± talep ediyoruz. EÄŸer iÅŸveren taleplerimize cevap vermese eylemimiz devam edecektir. Bizim içeride 1 üyemiz dahi kalmasa da bu iÅŸten attÄ±klarÄ± iÅŸçiler iÅŸbaÅŸÄ± yapana kadar mücadelemiz devam edecek. Çünkü biz haklÄ±yÄ±z. Ä°ÅŸçiler ÅŸunu biliyor, bizim örgütlü olduÄŸumuz hiç bir iÅŸyerinde iÅŸverenin dedikleri olmadÄ±. Ä°ÅŸverenle oturup kapÄ± arkasÄ±nda birebir pazarlÄ±k yapmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyor. Bizim ÅŸöyle bir ilkemiz ve düÅŸüncemiz var. TüzüÄŸümüz de açÄ±k, biz iÅŸyerinde yapÄ±lacak olan tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ± iÅŸyerindeki iÅŸçi temsilcileriyle ve komitelerle birlikte karar alÄ±p hayata sunarÄ±z, bunu biliyorlar. Biz iÅŸçinin evet demediÄŸi hiç bir ÅŸeyin altÄ±na imza atmayÄ±z. Ä°ÅŸçiler de bunu bildikleri için tercihlerini diÄŸer sendikalardan yana kullanmak istemiyor."

'KÄ°TLESEL BASIN AÇIKLAMAMIZ OLACAK'

TARÄ°Åž'in geri adÄ±m atmamasÄ± halinde DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu'nun da katÄ±lacaÄŸÄ± kitlesel basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± dile getiren Köse, emek örgütlerinin ve siyasi partililerin de desteklerini beklediÄŸini söyledi. Köse, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: "TARÄ°Åž'te iÅŸverenin iÅŸçileri iÅŸten neden attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem halkÄ±mÄ±za hem de demokratik kitle örgütlerine anlatacaÄŸÄ±mÄ±z bildiriler hazÄ±rlÄ±yoruz. TARÄ°Åž'in içerisinde üretici birlikler var. BuranÄ±n asÄ±l sahipleri onlar. Bu üretici birlikleri bize 'ne yapabiliriz' diyor. TARÄ°Åž yönetim kurulunun yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek bizimle birlikte olduklarÄ±nÄ± söylediler. Önümüzdeki günlerde buradaki hareketi biz ortaklaÅŸtÄ±rÄ±p birlikte baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±rmak için elimizden ne geliyorsa yapacaÄŸÄ±z. Tüm halkÄ±mÄ±zÄ± özellikle demokratik kitle örgütlerini sendikalarÄ±, odalarÄ± buraya dayanÄ±ÅŸma içerisinde birlikte olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz." (Ä°zmir/MA)

TARÄ°Åžâ€™te hak arayan iÅŸÃ§ilere 'piÅŸmanÄ±m' dilekÃ§esi dayatmasÄ±

TARÄ°Åž'te iÅŸÃ§iler direniÅŸi sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ±

TARÄ°Åžâ€™te direniÅŸ de destek de sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 13:09

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