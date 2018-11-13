Bursa AktopraklÄ±k'ta 7 bin 500 yÄ±llÄ±k 'ayak izi'ne rastlandÄ±

Bursa'daki AktopraklÄ±k HÃ¶yÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki arkeolojik kazÄ±da, yaklaÅŸÄ±k 7 bin 500 yÄ±l Ã¶ncesinde yaÅŸayan bir insana ait 42-43 numara ayak izine rastlandÄ±.

Bursa'da kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 15. yÄ±lÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± AktopraklÄ±k HöyüÄŸü'nde yaklaÅŸÄ±k 7 bin 500 yÄ±l öncesine ait bir çift insan ayak izi bulundu.

Merkez Nilüfer ilçesine baÄŸlÄ± Akçalar Mahallesi'nin doÄŸusunda ve Uluabat Gölü'nün doÄŸu teraslarÄ±ndan birinin üzerindeki AktopraklÄ±k HöyüÄŸü'nde yürütülen kazÄ±lar, Ä°stanbul Üniversitesi (Ä°Ü) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yürütülüyor.

KazÄ± Grubu BaÅŸkanÄ± Karul, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, höyükteki ilk yerleÅŸimin milattan önce 6 bin 500'lü yÄ±llara uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kesintisiz olarak bin yÄ±l boyunca burada yerleÅŸimin devam ettiÄŸini söyledi.

Bu yerleÅŸim süreci içerisinde en iyi araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ katmanlardan birinin, milattan önce 5 bin 600-5 bin 700'lü yÄ±llara tarihlendiÄŸini, bugünden yaklaÅŸÄ±k 7 bin 500 yÄ±l öncesine ait olduÄŸunu belirten Karul, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu dönem hendekle çevrilmiÅŸ bir yerleÅŸme söz konusu. ÇapÄ± 130 metreyi bulan devasa bir hendek. HendeÄŸin kenarlarÄ±nÄ±n kalker sÄ±vandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sÄ±vama iÅŸleminin birçok kez yenilendiÄŸini biliyoruz. HendeÄŸe paralel inÅŸa edilmiÅŸ bitiÅŸik düzende kerpiç yapÄ±lar söz konusu. Bu yapÄ±lar, tamamen birbirinin tekrarÄ± niteliÄŸinde. Her yapÄ±nÄ±n içinde, bir tarafÄ±nda fÄ±rÄ±n, diÄŸer tarafÄ±nda tandÄ±r var. GiriÅŸin olduÄŸu aksta yerde bir hasÄ±r serili. Çok tanÄ±mlÄ± tarih öncesi kanÄ±tlardan söz ediyoruz. Evlerin önünde o evlere ait payandalÄ± sundurmalar var. Bu sundurmalarÄ±n önünde de insanlarÄ±n o dönemde iÅŸlik yeri olarak kullandÄ±klarÄ± alanlardan söz edebiliriz."

'AYAK 42-43 NUMARA BÄ°R AYAKKABI BOYUTUNDA'

Karul, her yÄ±l yapÄ±lan kazÄ±larda birtakÄ±m yeni detaylara ulaÅŸtÄ±klarÄ±na dikkati çekerek, ÅŸöyle devam etti:

"Bu kapsamda, 2018'de bu döneme ait yapÄ±lardan ikisinde çalÄ±ÅŸmaya devam ettik. Bu iki yapÄ±nÄ±n da tabanlarÄ±nÄ±n oldukça iyi korunmuÅŸ durumda günümüze ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. Bu tabanlarÄ±n üzerinde detaylÄ± analizler yapabilmek için örnekler aldÄ±k. YapÄ±, mekan, içerisinin kullanÄ±mÄ±yla ilgili buluntularÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndan yola çÄ±karak, çeÅŸitli verilere ulaÅŸtÄ±k. Bu yÄ±l, yerleÅŸmenin bu tabakalarÄ±yla ilgili en heyecan verici buluntulardan biri, iki ayak izi oldu. AynÄ± mekan içinde birbirini takip eden iki ayak iziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. YapÄ±nÄ±n tabanÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸken ve henüz kil Ä±slakken birinin oraya ayak basmasÄ± ve sizin onu bir arkeolog olarak bulmanÄ±z, adeta o insanlarla sizi buluÅŸturuyor. Bu baÄŸlamda, heyecan verici. Bu ayak izi, bizi 7 bin 500 yÄ±l önce burada yaÅŸayan insanlara biraz daha yakÄ±nlaÅŸtÄ±ran bir buluntu oldu."

KazÄ±larda nadiren ayak izlerine rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Karul, "KalÄ±ntÄ±, bir evin tabanÄ±nda kilin üzerinde olduÄŸu için oldukça silik. Çok rahatlÄ±kla gözden kaçabilecek nitelikteydi. Bu kalÄ±ntÄ±dan bir kadÄ±n, erkek, boy, aÄŸÄ±rlÄ±k gibi bir ayrÄ±m yapmak güç olacaktÄ±r ama ayaÄŸÄ±n 42-43 numara bir ayakkabÄ± boyutunda, yani 26-27 santimetre uzunluÄŸunda olduÄŸunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandÄ±.

AyaklarÄ±n büyüklüÄŸünden yola çÄ±karak, kiÅŸinin boyundan kilosuna, durma biçimine kadar birçok ÅŸeyin izinin sürülebileceÄŸini vurgulayan Karul, "Bu dönem insanÄ± hakkÄ±nda sadece AktopraklÄ±k'ta deÄŸil, birçok yerde çok fazla kanÄ±t var. Gömütler ve kemiklerden de çok fazla bilgi sahibiyiz. O dönemdeki insanlar, bugünkü insanlardan hiç farklÄ± deÄŸil. Sözünü ettiÄŸimiz insan, bugün halen yaÅŸayan insanla birebir aynÄ± özelliklere sahip." diye konuÅŸtu. (Bursa/AA)

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