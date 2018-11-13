Buldan: O kayyÄ±mlarÄ± yargÄ±lanmak Ã¼zere Ankara'ya gÃ¶ndereceÄŸiz

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, partisinin olaÄŸan grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konularÄ± deÄŸerlendirdi.

Pervin Buldan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar:

Yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± kapsaml Ä±olarak yürütüyoruz. 40'Ä± aÅŸkÄ±n il ve 500'ü aÅŸkÄ±n ilçede halkÄ±mÄ±zla bir araya geldik. Seçim takvimimiz bir ÅŸekilde oluÅŸmuÅŸ oldu. Bölgede Kürt partileri ile, batÄ±da ise tabanda en geniÅŸ ittifakÄ± yaratma çabasÄ±ndayÄ±z. AdaylarÄ±mÄ±zÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n tercihleri doÄŸrultusunda belirleyeceÄŸiz. AdaylÄ±k baÅŸvurularÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve ittifak görüÅŸmelerini de en kÄ±sa sürede sonlandÄ±racaÄŸÄ±z. Bu ülkede demokrasiyi, barÄ±ÅŸÄ±, özgürlükleri isteyen herkesi HDP çatÄ±sÄ± altÄ±nda siyaset yapmaya, HDP'ye baÅŸvuru yapmaya, aday olmaya davet ediyoruz. Yerelde iktidar yürüyüÅŸümüzü kararlÄ± ve emin adÄ±mlarla sonuca doÄŸru götüreceÄŸiz. Gelecek on yÄ±llarÄ±mÄ±zÄ± belirleyecek bir niteliÄŸe sahiptir bu yerel seçimler. Yerelin de ötesinde merkezi de belirleyecek bir seçim olacaktÄ±r. Tek adam rejimini Saray'a hapsedecek ve çözülme sürecini hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r. Demokratik siyaseti parlamentodan silemediler, yerel yönetimlerden de silmelerine asla izin vermeyeceÄŸiz, yerel yönetimleri AKP'nin faÅŸist zihniyetine teslim etmeyeceÄŸiz. 31 Mart bu iktidardan kurtulmak için tarihi bir fÄ±rsattÄ±r. Tüm demokrasi güçlerinin, faÅŸizmin bu baskÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bir araya gelmesi tarihsel bir zorunluluktur. Partimiz, bütün kimliklerin, bütün inançlarÄ±n özgürlük mücadelesinin öncüsüdür. Halklar, ezilenler, yoksullar, emekçiler ittifakÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± için çaba göstereceÄŸiz. Demokratik talepler etrafÄ±nda kurulacak ittifaka her zaman kapÄ±mÄ±z açÄ±ktÄ±r. YukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya tüm süreçlerin kamuoyu önünde gerçekleÅŸmesi gerktiÄŸini düÅŸünüyoruz. HalkÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ± olduÄŸu hiçbir ÅŸeye evet demeyeceÄŸiz.

SAYIÅžTAY'IN KAYYIM BELEDÄ°YELERÄ° RAPORLARI

AKP'nin her defasÄ±nda kayyÄ±mlara sarÄ±lmasÄ±, izledikleri siyasetin toplumda bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmamasÄ±ndandÄ±r. KayyÄ±mlarÄ±n olduÄŸu yerlerde AKP'lilerin halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak yüzü kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kayyÄ±mlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± usulsüzlükler SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±yla da belgelendi. Muhtemelen Recep Bey SayÄ±ÅŸtay'Ä±n baÅŸÄ±na da kayyÄ±m atayacaktÄ±r. Önce belediyelerimizi sonra da kaynaklarÄ±nÄ± gasbettiler.

Buradan gaspçÄ± kayyÄ±mlara maruz kalan halkÄ±mÄ±za sesleniyoruz: Hiç merak etmeyin, o kayyÄ±mlarÄ± yargÄ±lanmak üzere Ankara'ya göndereceÄŸiz, o koltuklara da halkÄ±n temsilcileri oturacak. ÇaldÄ±klarÄ± paralarÄ±, arsalarÄ± geri alÄ±p sini hizmetinize sunacaÄŸÄ±z. Elbet bir gün bu ülke hak ettiÄŸi adalete kavuÅŸacak ve onlarÄ± halkla beraber yargÄ±layacaÄŸÄ±z.

NeymiÅŸ, HDP ile AKP gizli gizli görüÅŸüyormuÅŸ Buradan açÄ±k açÄ±k söylüyoruz, AKP ile görüÅŸeceÄŸiz. 31 Mart günü AKP ile görüÅŸeceÄŸiz.

'ÜLKE Ä°FLASA DOÄžRU GÄ°DÄ°YOR'

Hekimlerin mesleÄŸini icra etmemesi için AKP adete duvar örüyor. Zaten sorunlu olan saÄŸlÄ±k sistemini AKP daha da sorunlu hale getiriyor. AKP, KHK'ye sÄ±ÄŸnarak doktorluk yapmayÄ± yasaklÄ±yor. Bir kez daha söylüyoruz, AKP saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ±dÄ±r. OHAL KHK'leri ile, kamu emekçileri tamamen keyffi bir ÅŸekilde iÅŸten atÄ±ldÄ±lar. Emekçiye savaÅŸ açan bir iktidar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z, iÅŸte asÄ±l darbe budur. AKP Genel BaÅŸkanÄ±, Türkiye'de istihdamÄ±n yükseliÅŸ gösterdiÄŸini söylüyor. Saray'da istihdam artmÄ±ÅŸ olabilir ancak Saray'Ä±n penceresinden dÄ±ÅŸarÄ± baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bir halkÄ±n sefaletini elbette ki göremezsiniz. TÜÄ°K'e göre istihdam oranÄ± 2002'den bu yana yÄ±lda 1000'de 2 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ. Herkes bilsin ki bu KHK yönetimiyle halk daha fazla yoksullaÅŸacak. Ülkenin iflasa doÄŸru gittiÄŸini görmüyorlar. Ä°ÅŸçilere sefalet ücretinin reva görüldüÄŸünü, iÅŸ cinayetleriyle iÅŸçilerin ölüme sürüklendiÄŸini görmüyorlar. TARÄ°Åž iÅŸçileri sendikaya üye olduklarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Buradan bütün iÅŸçilere sesleniyoruz, onlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±z, yanÄ±nda olmaya da devam edeceÄŸiz.

Bu gidiÅŸata artÄ±k dur denmesi gerekiyor. Herkesi, bu darbe sürecine karÅŸÄ± topyekün mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

'BÄ°R HALKIN KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NÄ°, ONURUNU KORUMA SORUNU VARDIR'

Ä°mralÄ±'da yaÅŸanan tecrit politikasÄ±, bu yaÅŸananlardan elbette ki baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸildi. SayÄ±n Öcalan ile görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu ülkede evlerin önüne tabutlarÄ±n gelmediÄŸini görfük. Ne zaman müzakere süreci sonlandÄ±rÄ±ldÄ±, tabutlar yeniden gelmeye baÅŸladÄ±.

Leyla Güven hukusuz bir ÅŸekilde cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Leyla arkadaÅŸÄ±mÄ±z, tecridin sadece bir kiÅŸiye deÄŸil bir halka uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek süresiz ve dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Biz de buradan kendisini desteklediÄŸimizi belirtiyoruz. Bu eylemi hepimize yönelik bir eleÅŸtirisi olarak görüyoruz. Bu eleÅŸtiri karÅŸÄ±sÄ±nda daha çok mücadele edeceÄŸimizin sözünü veriyoruz. SayÄ±n Öcalan'Ä±n üzerindeki tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, tüm OrtadoÄŸu'nun yararÄ±nadÄ±r.

Ortada, bir halkÄ±n kimliÄŸini, onurunu koruma sorunu vardÄ±r. Bu sorunlarÄ± ancak tam hak eÅŸitliÄŸi ile çözebiliriz.

Afrin'den iÄŸrenç duyumlar alÄ±yoruz arkadaÅŸlar. Çeteler bir yandan yaÄŸma ve talana devam ederken bir yandan da kadÄ±n ve çocuklarÄ± kaçÄ±rarak fidye istediklerini duyuyoruz. Åžidiye kadar Afrin sÄ±nÄ±rÄ±nda duvar ören Türkiye, iÅŸgali devam ettirmek için Afrin'e doÄŸrudan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunlar IÅžÄ°D'le petrol ticareti yapÄ±yorlardÄ±, Sarraf'la altÄ±n ticareti yapÄ±yorlardÄ±, ÅŸimdi de çetelerle ticaret yapÄ±yorlar. BusavaÅŸ suçlarÄ±nÄ±n bedelini Saray rejimi elbette ki ödeyecektir.

Son olarak bugün AÄ°HM'de Cizre'deki vahÅŸet bodrumlarÄ± ile ilgili bir dava görülüyor. Biz de buradan bu davayÄ± takip ediyoruz, bu insanlÄ±k suçunu iÅŸleyenlerin er geç cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bize düÅŸen mzalumun, haklÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer almaktÄ±r.

Güçlenerek milyonlar olarak, eÅŸitçe ve özgürce bir yaÅŸamÄ± hep birlikte kuracaÄŸÄ±z.

(Evrensel WebTV)

HDP'den KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-TÃ¼rk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yorumu: Biz de sonradan Ã¶ÄŸrendik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 13:39

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