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FotoÄŸraf: Melih OkumuÅŸ/DHA
Ä°stanbul'da metro seferlerinde aksamaÂ
13 KasÄ±m 2018 11:30
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi bazÄ±Â metro seferlerinde aksama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°stanbul, YenikapÄ±-HavalimanÄ± metro hattÄ±ndaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arÄ±zadan dolayÄ± Kocatepe-Merter ile YenikapÄ±-KirazlÄ± seferleri yapÄ±lamÄ±yor.
Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Metro Ä°stanbul'un sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "M1A YenikapÄ±-HavalimanÄ± HattÄ±nda meydana gelen teknik bir arÄ±zadan dolayÄ± Kocatepe-Merter IstasyonlarÄ± ve M1B YenikapÄ±-KirazlÄ± HattÄ±nda sefer yapÄ±lamamaktadÄ±r" denildi.
Metro istasyonuna gelen vatandaÅŸlar, otogar yönüne gidemedikleri için alternatif yollara yönlendiriliyor. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. (Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 12:39
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