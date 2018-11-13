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FotoÄŸraf: Melih OkumuÅŸ/DHA
Ä°stanbul'da metro seferleri yeniden baÅŸladÄ±
13 KasÄ±m 2018 11:30
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi arÄ±za nedeniyle yapÄ±lamayan metro seferlerinin yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
YenikapÄ±-HavalimanÄ± metro hattÄ±ndaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arÄ±zadan dolayÄ± yapÄ±lamayan Kocatepe-Merter ile YenikapÄ±-KirazlÄ± seferleri yeniden yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
ArÄ±zanÄ±n giderilmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan seferlerle ilgili olarak Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Metro Ä°stanbul'un sosyal medya hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.
AçÄ±klamada, "M1A YenikapÄ±-HavalimanÄ± ve M1B YenikapÄ±-KirazlÄ± HattÄ±nda seferler gecikmeli olarak yapÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. YaÅŸanan aksaklÄ±ktan dolayÄ± özür diler, anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z Ä±çin teÅŸekkür ederiz" denildi. (Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 15:39
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