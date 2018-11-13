FotoÄŸraf: DHA
AyÅŸegÃ¼l Terzi'ye tekme atan saldÄ±rganÄ±n cezasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Belediye otobÃ¼sÃ¼nde AyÅŸegÃ¼l Terzi'ye tekme atarak hakaret ettiÄŸi iÃ§in yargÄ±lanan Abdullah Ã‡akÄ±roÄŸlu'nun cezasÄ± 3 yÄ±l 10 aydan 2 yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°stanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde ÅŸort giydiÄŸi gerekçesiyle AyÅŸegül Terzi'ye tekme atarak hakaret ettiÄŸi için yargÄ±lanan Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu, Ä°stanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan, "Basit yaralama" suçundan 8 ay, "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düÅŸünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaÅŸam tarzÄ±na iliÅŸkin tercihlerine müdahale" suçundan 2 yÄ±l, "Hakaret" suçundan da 1 yÄ±l 2 ay olmak üzere toplam 3 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Hem müÅŸteki AyÅŸegül Terzi hem de sanÄ±k Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu bu kararÄ± Ä°stinaf Mahkemesi'ne taÅŸÄ±dÄ±. Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, müÅŸteki ve sanÄ±ÄŸÄ±n talebini dosya üzerinden karara baÄŸladÄ±.
Ä°STÄ°NAF CEZAYI 3 YIL 10 AYDAN 2 YILA DÜÅžÜRDÜ
Daire, Ä°stanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düÅŸünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaÅŸam tarzÄ±na iliÅŸkin tercihlerine müdahale" suçundan verdiÄŸi 2 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n kanuna uygun olduÄŸuna karar vererek, taraflarÄ±n bu yöndeki istinaf taleplerinin reddine hükmetti.
Daire, "Basit yaralama" suçunun, "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düÅŸünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaÅŸam tarzÄ±na iliÅŸkin tercihlerine müdahale" suçunun unsuru olduÄŸunu, dolayÄ±sÄ± ile sanÄ±k aleyhine bu suçtan hüküm kurulmamasÄ± gerektiÄŸine karar verdi.
Daire, sanÄ±k Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu'nu, "Hakaret" suçundan verilen 1 yÄ±l 2 aylÄ±k hapis cezasÄ±na iliÅŸkin hükmü kaldÄ±rdÄ±. Daire, unsurlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile bu suç yönünden sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar verdi.
YEREL MAHKEMEDE 3 YIL 10 AY CEZA ALMIÅžTI
Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, hemÅŸire AyÅŸegül Terzi'nin 12 Eylül 2016 tarihinde bindiÄŸi belediye otobüsünde Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu'nun fiili saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
Ä°ddianamede, ÅŸüpheli Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu'nun, "Ä°nanç, düÅŸünce ve kanaat hürriyetinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleme", "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarÄ±ndan 9 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istenmiÅŸ, yargÄ±lamayÄ± yapan Ä°stanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, sanÄ±ÄŸÄ±, "Basit yaralama" suçundan 8 ay, "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düÅŸünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaÅŸam tarzÄ±na iliÅŸkin tercihlerine müdahale" suçundan 2 yÄ±l, "Hakaret" suçundan da 1 yÄ±l 2 ay olmak üzere toplam 3 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/DHA)
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