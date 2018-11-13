Rize'de saÄŸanak yollarÄ± gÃ¶le Ã§evirdi

Rize'de sabah saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak,Â hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyleÂ cadde ve sokaklar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼.

Rize'de sabah saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle yollar göle döndü, bazÄ± iÅŸyerlerinin zemin ve bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. Rize ValiliÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n süreceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Kentte sabah saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. ÖÄŸrenciler, güçlükle okullarÄ±na ulaÅŸtÄ±. Yollarda oluÅŸan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaÅŸadÄ±, uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu.

FotoÄŸraf: Aytekin Kalender/DHA

Güney Çevre Yolu'nda oluÅŸan su birikintileri yayalara zor anlar yaÅŸattÄ±. Atatürk Caddesi'nde bazÄ± iÅŸyerlerinin zemin ve bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. Esnaf, kendi imkanlarÄ± ile suyu tahliye etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Kent genelinde küçük çaplÄ± heyelanlar da meydana geldi. Ä°l Özel Ä°daresi ve belediye ekipleri, heyelanlÄ± bölgelere müdahale için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

VALÄ°LÄ°K UYARDI

Rize ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n süreceÄŸi belirtilerek, vatandaÅŸlar dikkatli olunmasÄ± yönünde uyarÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, "Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere göre; ilimizde halen devam etmekte olan kuvvetli ve ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yarÄ±n gece geç saatlere kadar devam etmesi beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, heyelan, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" denildi. (DHA)

www.evrensel.net