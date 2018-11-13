â€˜Ä°nsanÄ±n doÄŸa ve yaÅŸamla mÃ¼cadelesini anlattÄ±kâ€™

Elif Gamze Bozo ve ve CÃ¼neyd Ã–zenâ€™in 'Human' resim ve karikatÃ¼r sergisi 21 KasÄ±mâ€™a kadar Ankara Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkeziâ€™nde ziyaret edilebilir.

Derya KAYA

Ankara

Cam kemik hastasÄ± Elif Gamze Bozo ve ve Cüneyd Özen’in eserlerinin yer alacaÄŸÄ± “Human” karikatür ve resim sergisi 14 KasÄ±m’da AnkaralÄ±larla buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ä°nsanÄ±n doÄŸayla, yaÅŸamla mücadelesine iliÅŸkin Bozo’nun resimleri, Özen’in karikatürleri ile birleÅŸen sergi, 21 KasÄ±m’a kadar ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Cam kemik hastasÄ± Elif Gamze Bozo ve ve Cüneyd Özen, “Human/Ä°nsan” temalÄ± karikatür ve resim sergisi açmaya hazÄ±rlanÄ±yor. 14 KasÄ±m’da AnkaralÄ±larla buluÅŸacak olan sergi, ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi Abidin Dino Sergi Salonu’nda 21 KasÄ±m’a kadar ziyaret edilebilecek. 40 eserin yer alacaÄŸÄ± sergiye iliÅŸkin sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Bozo ve Özen, ortak bir sergi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bir yÄ±l önce baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°NSAN VE DOÄžA Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° ÜZERÄ°NE

Bozo sergi sürecini süreci ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Cüneyd daha önceden de karikatür sergisi açmÄ±ÅŸtÄ±, çok ilgi görmüÅŸtü bu sergi. Benim hayatÄ±m aslÄ±nda kamera ve yazmaktÄ±. KÄ±rÄ±klarÄ±m dolayÄ±sÄ±yla eve baÄŸlÄ± kalÄ±nca resim yapmaya baÅŸladÄ±m. Ortak bir sergi açmanÄ±n güzel olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündük. TemasÄ±nÄ± insan olarak belirledik.” Karikatürist Özen de serginin temasÄ±nÄ±n insanÄ±n doÄŸa ile savaÅŸÄ±, doÄŸayÄ± yok ediÅŸi üzerine olduÄŸunu ifade ediyor. AnkaralÄ±larÄ±n ilgisini beklediklerini söyleyen Özen, baÅŸka ÅŸehirlerde de sergiyi açmak istediklerini belirtiyor.

‘SANAT FARKLILIKLARI GÖSTERMENÄ°N EN Ä°YÄ° ARACI’

Bozo, sanatÄ±n dünyada olanlarÄ± anlatmanÄ±n bir aracÄ± olduÄŸunu belirterek, bu sergide dünyanÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ±, yok oluÅŸunu, insanÄ±n yaÅŸam ile olan mücadelesini sanatla anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyor. Ä°nsanlarÄ±n farklÄ±lÄ±klarÄ±, engellileri, kadÄ±nlarÄ±, çocuklarÄ± göremediÄŸini belirten Bozo, bu farklÄ±lÄ±klarÄ± göstermenin en iyi aracÄ±nÄ±n sanat olduÄŸunu kaydediyor. Bozo, “Daha önce açtÄ±ÄŸÄ±m fotoÄŸraf sergisinde siyahilerin yaÅŸamlarÄ±nÄ± anlattÄ±m. Åžimdi de umudu, barÄ±ÅŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±, mutluluÄŸu, aÅŸkÄ± anlatmak istiyorum. Mesela 17 Åžubat Ankara patlamasÄ±nÄ± anlatan bir resmim var, çünkü o gün oradaydÄ±m.” Sanatla insanlarÄ±n farklÄ± bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±nÄ± kazanabileceÄŸini vurgulayan Bozo, “FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zla varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hissettirmek istiyoruz” diyor.

‘HAYATIN Ä°ÇÄ°NDE ÜRETEREK VAR OLMAK Ä°STÄ°YORUZ’

Sergi açma koÅŸullarÄ±nÄ±n kendileri için de engeller oluÅŸturduÄŸunu dile getiren Bozo ve Özen, “Sergi salonuna nasÄ±l gideceÄŸimizi düÅŸünüyoruz mesela. Engellilere uygun bir ülkede yaÅŸamÄ±yoruz. Ä°kimizin de tekerlekli sandalyede olmasÄ± ciddi bir sorun. Yerel seçimler yaklaÅŸÄ±rken de ulaÅŸÄ±mÄ±n sorunumuzu bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyoruz. HayatÄ±n içine aktif olarak katÄ±lmak ve her birey gibi üreterek var olmayÄ± talep ediyoruz” dedi.

Tüm AnkaralÄ±larÄ± sergiye davet eden Bozo ve Özen, çok emek verdiklerini belirterek, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teÅŸekkür ediyor.

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