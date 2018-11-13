KuruÃ§eÅŸme'de Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±, 9 kiÅŸi yaralandÄ±

FotoÄŸraf: DHA

KuruÃ§eÅŸme'de Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±, 9 kiÅŸi yaralandÄ±

    • 13 KasÄ±m 2018 11:16

    KuruÃ§eÅŸme'de Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±, ilk belirlemelere gÃ¶re 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Ä°stanbul KuruçeÅŸme'de Ä°ETT otobüsü kaza yaptÄ±. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Kaza saat 10.45'te meydana geldi. YokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ±ya inen Ä°ETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otobüs yol kenarÄ±ndaki duvara çarptÄ±. Olay yerine çok sayÄ±da ambulans sevk edildi. YaralÄ± 9 kiÅŸi ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay yerindeki inceleme sürüyor. (Ä°stanbul/DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 11:37
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