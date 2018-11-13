Meteorolojiden buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±

TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼nden itibaren soÄŸuk havanÄ±n etkisine girmesi beklenirken Meteorolojiden de buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Türkiye'nin bugünden itibaren soÄŸuk havanÄ±n etkisine girmesi ve hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n hissedilir derecede azalmasÄ± beklenirken, Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünce buzlanma ve dona karÅŸÄ± alabilecekleri önlemler konusunda uyarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünce, "Buzlanma ve Don OlaylarÄ±ndan Korunma" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rlanan bilgi notunda, ani sÄ±caklÄ±k düÅŸüÅŸü sonucu görülebilecek don ve buzlanmalarda kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n tuzlanmasÄ±, çatÄ±lardaki buz sarkÄ±tlarÄ±na dikkat edilmesi gerektiÄŸi belirtildi.

Sarkan elektrik tellerinden uzak durulmasÄ±, borularÄ±n donmalara karÅŸÄ± korunmasÄ±, elektrik kesintilerine karÅŸÄ± yedek aydÄ±nlatma sisteminin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol edilmesi istendi.

Muhtemel su kesintilerine karÅŸÄ± gerekli içme suyu stoku bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol edilmesi, ilaca veya makineye baÄŸlÄ± tedavi sürecinde bulunanlarÄ±n ilaçlarÄ±nÄ±n tedarikinin yapÄ±lmasÄ± ve kullandÄ±klarÄ± cihazlarÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±p çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat edilmesi uyarÄ±lar arasÄ±nda yer aldÄ±.

KIÅž LASTÄ°ÄžÄ° MESAJI

Araçlara kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takÄ±lmasÄ± ve zincir, çekme halatÄ± gibi gereçlerin bulundurulmasÄ± önem taÅŸÄ±yor.

Seyahat planlarÄ±nÄ±n gözden geçirilmesi ve alternatif plan yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Buz ve donun gerçekleÅŸtiÄŸi zaman seyahatte olanlarÄ±n yol ve trafik durumu hakkÄ±nda bilgi almak için bölge trafik ekipleriyle irtibata geçmesi tavsiye ediliyor. Aile ve akrabalara nereye gidildiÄŸi konusunda haber verilmesi önemli.

Trafikte olan ve büyük araç kullananlar güvenli bir yerde beklemeli, trafik sÄ±nÄ±rlamalarÄ±na mutlaka uymalÄ±.

Araç kullanmak ve yürümek zorlaÅŸacaÄŸÄ±ndan kaza riskinin artacaÄŸÄ±, elektrik ve telefon hatlarÄ±nda hasar oluÅŸabileceÄŸi de hesaba katÄ±lmalÄ±. Yollarda ulaÅŸÄ±mÄ±n imkansÄ±z hale gelebileceÄŸi, hava ve tren seferlerinde aksamalar görülebileceÄŸi, don süresine baÄŸlÄ± olarak su ÅŸebekeleri ve nehirlerin donabileceÄŸi de unutulmamalÄ±.

Bilgi notuna göre, yaÅŸanacak buzlanma ve don karÅŸÄ±sÄ±nda, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karken hava tahmin raporu öÄŸrenilmeli, hava tahmin bültenleri ve haberler sürekli izlenmeli, vücudu sÄ±cak tutacak giysiler tercih edilmeli, açÄ±k alanlarda uzun süreli kalÄ±nmamalÄ±, kayarak düÅŸme tehlikesine karÅŸÄ± dikkatli olunmalÄ±.

'MECBUR KALMADIKÇA DIÅžARI ÇIKMAYIN'

AyrÄ±ca, sarkan elektrik tellerinden uzak durulmasÄ± ve bunlara dokunulmamasÄ± önem taÅŸÄ±yor. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n eksi 10 derece ve altÄ±nda olduÄŸu durumlarda mecbur kalÄ±nmadÄ±kça dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±lmamalÄ± ve seyahat edilmemeli. (AA)

Meteorolojiden soÄŸuk hava ve kar uyarÄ±sÄ±

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