Yeni 'gÃ¶zde meslek': Konkordato danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±

Konkordato ilan eden ÅŸirketlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±yla hukuk firmalarÄ± konkordato danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti vermeye baÅŸladÄ±.

Mali yapÄ±larÄ± bozulduÄŸu gerekçesiyle konkordato ilan eden birçok ÅŸirket bunun için belirli prosedürleri yerine getirmek adÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±yor. Hukuk firmalarÄ± piyasada artan bu talep üzerine "tam paket" danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti vermeye baÅŸladÄ±.

Dünya gazetesinden Selenay YaÄŸcÄ±'nÄ±n haberine göre, konkordato talep eden firmalarÄ±n borçlarÄ±na göre aylÄ±k 2 bin ila 8 bin TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hizmet bedeli alÄ±nÄ±yor. Toplamda 23 ay süren bir konkordato iÅŸleminin danÄ±ÅŸmanlÄ±k ücreti de 184 bin TL'yi bulabiliyor.

DanÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketleri sadece konkordato baÅŸvurusu yapÄ±lmasÄ± ve dosyanÄ±n duruÅŸmalarÄ±nÄ±n takibi deÄŸil aynÄ± zamanda sürecin hukuki ve mali her aÅŸamasÄ±nÄ±n sonuna kadar takibini gerçekleÅŸtiriyor. Hatta alacaklÄ±larla tek tek görüÅŸüp pazarlÄ±k yapÄ±yor.

DanÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetlerinin nasÄ±l iÅŸlediÄŸini anlatan avukat Ali OyanÄ±k, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Öncelikle ÅŸirketin mali analizini çÄ±karmaya yardÄ±mcÄ± tüm evraklar, mali tablolar üzerinde inceleme yaparak borçlarÄ±nÄ± ve borçlularÄ± tespit ediliyor. Gizlilik anlaÅŸmasÄ± imzalanÄ±yor. Sonra çözümlere bakÄ±lÄ±yor, ÅŸirket ya da kiÅŸi isterse baÅŸvuru dosyasÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz. Konkordato toplamda 23 aylÄ±k bir süreç. Bu ÅŸirketin 23 ayda bütün borçlarÄ±nÄ± ödemesi anlamÄ±na gelmiyor. Borçlar vadelerine göre ödeniyor. Biz bu 23 aylÄ±k süreçte ÅŸirketin iyileÅŸebileceÄŸine dair verileri, çözümleri ana proje haline getirip, geçici komiserle paylaÅŸÄ±yoruz o da raporunu mahkeme ile paylaÅŸÄ±yor." (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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