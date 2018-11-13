Mansur YavaÅŸ: Ã–bÃ¼rÃ¼nden veya berikinden olmuÅŸ olmak Ã¶nemli deÄŸil

Ankara iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Mansur YavaÅŸ: Aday olmak iÃ§in bir parti gerekir evet; ama Ã¶nemli olan Ankaraâ€™dÄ±r.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için adÄ± geçen Mansur YavaÅŸ, Habertürk yazarÄ± Muharrem SarÄ±kaya'ya konuÅŸtu.

2014 adaylÄ±k sürecinin ardÄ±ndan gelen istifasÄ±na yönelik tepkileri anÄ±msatan YavaÅŸ, “CHP’den aday olurken de açÄ±k konuÅŸtum; bunun bir iÅŸ ve güç birliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu o zaman da açÄ±kladÄ±m” dedi. “CHP mi, Ä°YÄ° Parti mi?” sorusuna “Aday olmak için bir parti gerekir evet; ama önemli olan Ankara’dÄ±r. Öbüründen veya berikinden olmuÅŸ olmak deÄŸil; ben olmasam bile bütün partiler bir isim etrafÄ±nda bütünleÅŸip hangisinden aday gösterirse daha yüksek oy alacaÄŸÄ±na bakmalÄ±” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

“Mansur YavaÅŸ olmasÄ±n, kaybedeceksek de bizden biri olsun” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± söylenen CHP’lilere tepki gösterdi. YavaÅŸ, “Bnu söyleyenlerin Melih Gökçek’ten ne farklarÄ± var? Gökçek de benden olana hizmet götürürüm, olmayana götürmem diyordu; aynÄ± ÅŸeyi ÅŸimdi de onlar söylüyor" dedi.

MANSUR YAVAÅž: ÜLKÜCÜ KÖKENDEN GELÄ°YORUM

Kendisine milletvekilliÄŸinin de önerildiÄŸini ancak kabul etmediÄŸini belirten YavaÅŸ, “Mehmet BekaroÄŸlu, Abdüllatif Åžener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iÅŸ birliÄŸi yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur YavaÅŸ olduÄŸu için oy verdi. CHP’nin oyu yüzde 30, bir türlü yukarÄ± çÄ±kmÄ±yor; belediye meclisinde aldÄ±ÄŸÄ± oy da aynÄ±. Ama Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda %44 oya çÄ±ktÄ±k. Bu da iÅŸ birliÄŸinin önemini ortaya koymasÄ± için yeterli" dedi.

Aday olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± net bir ifadeyle açÄ±klamayan YavaÅŸ, “UnutulmasÄ±n ki ben de adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ± henüz açÄ±klamadÄ±m” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 10:15

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