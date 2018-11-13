Mahkemeden sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in emsal karar

KPSS ve Ã–ÄŸretmenlik Alan Bilgisi sÄ±navÄ± puanÄ±nÄ±n sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi mahkeme tarafÄ±ndan hukuka aykÄ±rÄ± bulundu.

Sibel YÄ±ldÄ±rÄ±m, öÄŸretmen olabilmek için girdiÄŸi KPSS ve ÖÄŸretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sÄ±navlarÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± puanlarla 20 bin kiÅŸi arasÄ±nda 56’ncÄ± oldu. Ancak girdiÄŸi sözlü mülakat sonrasÄ± puanÄ± düÅŸürüldü. YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme, yapÄ±lan iÅŸlemi “hukuka aykÄ±rÄ±” buldu.

2016 yÄ±lÄ±ndan yapÄ±lan Kamu Personeli Seçme SÄ±navÄ±’na (KPSS) giren Sibel YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÖÄŸretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sÄ±navÄ±ndan 84,22400 puan alarak, sözlü sÄ±nava girmeye hak kazandÄ±. 23 Eylül 2016 günü ise, Mardin'de 10 No’lu Sözlü SÄ±nav Komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan oturuma katÄ±larak sÄ±nava tabi tutuldu.

SÖZLÜ SINAVIN ARDINDAN PUANI 55'E DÜÅžÜRÜLDÜ

MA'dan Yasin Kobulan'un haberine göre Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan yapÄ±lan sözlü sÄ±navda YÄ±ldÄ±rÄ±m’a, kapalÄ± zarflardan çÄ±kan iki soru yöneltildi. Bu sorulara yanÄ±t vererek süreci tamamlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m’a, komisyon baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan "CumhurbaÅŸkanÄ±’mÄ±zÄ±n dünya 5’ten büyüktür sözünden ne anlÄ±yorsunuz?" ÅŸeklinde soru yöneltildiÄŸi belirtildi.

Sözlü sÄ±navdan birkaç gün sonra sonuçlarÄ± açÄ±klanan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, 84,224 olan ÖABT puanÄ± komisyon tarafÄ±ndan 55'e düÅŸürüldü ve atanamadÄ±.

YAPILAN Ä°TÄ°RAZ REDDEDÄ°LDÄ°

YÄ±ldÄ±rÄ±m, komisyonun kararÄ±na karÅŸÄ± itiraz baÅŸvurusunda bulundu. Ä°tiraz dilekçesinde puanÄ±n neye göre 55’e düÅŸürüldüÄŸünün kendisine iletilmesini talep etti. Ancak yaptÄ±ÄŸÄ± bu itiraz, puanÄ±nÄ± düÅŸüren sözlü sÄ±nav komisyonu tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilip, reddedildi.



Mardin ValiliÄŸi Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± komisyon tarafÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n itirazÄ±na dönük verilen yanÄ±tta, "Duyuruda öngörülen usul ve takvim çerçevesinde itiraz dilekçeniz ilgili komisyonlarca deÄŸerlendirilmiÅŸ olup, yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonucunda sözlü sÄ±nav sonucunuzu etkileyecek bir duruma rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

YapÄ±lan itirazÄ±n reddedilmesi üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n avukatÄ± Selin YÄ±ldÄ±rÄ±m, idari iÅŸlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasÄ± talebiyle Mardin 2'nci Ä°dare Mahkemesi’nde ilgili birim hakkÄ±nda dava açtÄ±. Ancak Mardin 2'nci Ä°dare Mahkemesi, “SÄ±navÄ±n MEB tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±ndan ötürü yetkili mahkemelerin Ankara Ä°dare Mahkemeleri olduÄŸu” gerekçesiyle yapÄ±lan baÅŸvuruyu Ankara Ä°dare Mahkemesi’ne gönderdi.

SÖZLEÅžMELÄ° ÖÄžRETMENLER Ä°ÇÄ°N EMSAL KARAR

DosyanÄ±n gönderildiÄŸi Ankara 6'ncÄ± Ä°dare Mahkemesi, 17 Ekim 2018’de davayÄ± sonuca baÄŸladÄ±. Mahkeme verdiÄŸi kararÄ±nda, 3 AÄŸustos 2016 tarih ve 29790 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren SözleÅŸmeli ÖÄŸretmen Ä°stihdamÄ±na Ä°liÅŸkin YönetmeliÄŸin "Sözlü sÄ±nav komisyonunun oluÅŸumu” baÅŸlÄ±klÄ± 9'uncu maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulmasÄ± istemiyle açÄ±lan davada DanÄ±ÅŸtay 12'nci Dairesi’nin 13 Nisan 2017 tarihinde verdiÄŸi kararÄ± hatÄ±rlattÄ±.



Mahkeme, “Bu durumda davacÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sözlü sÄ±navÄ±n dayanaÄŸÄ± olan yönetmelik hükmünün yukarÄ± da belirtilen DanÄ±ÅŸtay kararÄ± ile hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± tespit edilerek yürütmesinin durdurulduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, söz konusu hukuka aykÄ±rÄ± düzenlemelere dayanÄ±larak yapÄ±lan sözlü sÄ±nav sonucunda davacÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lan deÄŸerlendirme iÅŸleminde de hukuka uyarlÄ±k bulunmamaktadÄ±r” diyerek, emsal teÅŸkil edecek bir karara imza attÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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