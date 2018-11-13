Evlilik teklifi iÃ§in toplanan 9 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 'huzuru bozma' cezasÄ±

Evlilik teklifinde bulunacak arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in araÃ§larÄ±yla toplanan 9 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 'huzuru bozmak'tan ceza kesildi.

Erzurum'da polis, evlilik teklifinde bulunacak arkadaÅŸlarÄ± için araçlarÄ±yla toplanÄ±p, aÅŸÄ±rÄ± ses çÄ±kardÄ±klarÄ± belirtilen 9 sürücüye 'huzuru bozmak'tan ceza yazdÄ±.

Palandöken DaÄŸÄ±'nÄ±n eteklerindeki trafiÄŸe kapalÄ± alanda toplanan gençler, çalÄ±nan davul ve zurna ile yakÄ±lan meÅŸaleler eÅŸliÄŸinde arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n sevgilisine yapacaÄŸÄ± evlilik teklifi için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±. Ä°ddiaya göre, araçlarÄ± ile aÅŸÄ±rÄ± ses çÄ±karan gençler için ÅŸikayet üzerine bölgeye trafik polisi geldi. Ekipler, gençlere, 'kamu huzuruna bozmak'tan ceza uyguladÄ±.

Polis yaptÄ±ÄŸÄ± incelemerde sigorta ve muayenesi olmayan 3 aracÄ± da trafikten men etti. Polislere uzun süre dil döken gençler cezadan kurtulamadÄ±. (Erzurum/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 09:41

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