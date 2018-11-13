DemirtaÅŸ: Demokrasi gÃ¼Ã§leri yan yana gelebilirse Ã¼lke nefes alÄ±r

HDP'nin cezaevindeki eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ verdiÄŸi rÃ¶portajda yerel seÃ§imlerde ortak hareket edebilmenin Ã¶nemine deÄŸindi.

HDP'nin cezaevindeki eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, siyasette bundan sonraki yol haritasÄ±nÄ± "Bir HDP’li olarak, demokrasi ve barÄ±ÅŸ için, partimin yanÄ±nda, partimle birlikte olmaya devam edeceÄŸim. Ama ne yakÄ±n ne de ileri bir zamanda HDP’de eÅŸbaÅŸkanlÄ±k dahil 'seçilmiÅŸlik' pozisyonu gibi bir düÅŸüncem yok" sözleriyle anlattÄ±. DemirtaÅŸ yerel seçimlerde ise muhalefetin ortak adaylar ve ilkeler etrafÄ±nda bir araya gelebilmesi halinde ülkenin nefes alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan DemirtaÅŸ, 7 Haziran seçimleri öncesi ve sonrasÄ± dönemi ÅŸöyle anlattÄ±:

"Siyasette “keÅŸkeler” her vakadan, bir süreçten ders çÄ±karÄ±p ileriye bakabilmektir. Yoksa hayÄ±flanma anlamÄ±nda keÅŸkenin siyasette bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur. 7 Haziran'da HDP neredeyse bugün halen orada durmaktadÄ±r. Ancak HDP’nin dÄ±ÅŸÄ±ndaki koÅŸullar, etkenler, faktörler 7 Haziran gibi deÄŸil. DeÄŸiÅŸim HDP’de deÄŸil, koÅŸullardadÄ±r. Biz de deÄŸiÅŸen koÅŸullarÄ± öngörebilen bir siyasi analizle birlikte yeni siyasal iletiÅŸim metotlarÄ±, buna uygun dil ve söylem ile yeni politik mücadele taktiklerini daha yaratÄ±cÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± bir tarzda geliÅŸtirebilmeliydik, geliÅŸtirebilmeliyiz. KanÄ±mca “keÅŸke” demenin deÄŸil “haydi” demenin zamanÄ±dÄ±r. YÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸa yer yok bizim dünyamÄ±zda. Ne yenildik ne tükendik ne de zayÄ±fladÄ±k. Gücümüzün ve potansiyelimizin farkÄ±nda olarak Türkiye'yi demokrasi ve barÄ±ÅŸ rotasÄ±na sokacak etkili bir politik mücadele hattÄ±nÄ± hayata geçirme sorumluluÄŸuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z."

MUHALEFET VAHÄ°M VE TARÄ°HSEL HATALAR YAPTI

DemirtaÅŸ, Türkiye'de demokrasi gittikçe gerilerken HDP dahil muhalefet partilerinin sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirip getirmediÄŸine iliÅŸkinse ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Muhalefetin bu süreçteki sorumluluÄŸu belirleyicidir bence. Kendimi de dÄ±ÅŸÄ±nda tutmadan açÄ±k yüreklilikle belirtmeliyim ki, muhalefetin vahim ve tarihsel hatalarÄ± bugüne geliÅŸ yolunu önemli ölçüde açmÄ±ÅŸtÄ±r. ÖrneÄŸin çözüm sürecine demokrasi güçleri yeterince sahip çÄ±ksaydÄ± ve bizler ÅŸiddetten, silahtan, çatÄ±ÅŸmadan, savaÅŸtan arÄ±nmÄ±ÅŸ bir siyasi atmosfere taÅŸÄ±yabilseydik Türkiye'yi, yeni anayasa, demokratikleÅŸme, birlikte yaÅŸam, kutuplaÅŸmanÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konularÄ±nda hep beraber ciddi bir mesafe kat edebilirdik. Ama ÅŸimdi bakÄ±yorum da AKP-CHP-MHP-Ä°YÄ° Parti dahil bütün çevreler çözüm sürecinden bir felaketmiÅŸ gibi söz ediyor ki bu çok yanlÄ±ÅŸ, yanÄ±lgÄ±lÄ± ve vahim bir hatadÄ±r. SorunlarÄ±; kiminle yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n konuÅŸarak, diyalog kurarak çözme yöntemi en doÄŸru ve ahlaki olanÄ±dÄ±r. Ä°çerik, tarz, hedefler vs eleÅŸtirilebilir ama diyalog yöntemini ihanet olarak tanÄ±mlamak kendisine sosyal demokrat diyen bir muhalefete yakÄ±ÅŸmÄ±yor. Yine, dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sürecindeki tavÄ±r, YenikapÄ± mitingine angaje olma, HDP ile yan yana durmaktan korkulmasÄ±, barÄ±ÅŸ ve çözüm projesi açÄ±klamayarak içerde-dÄ±ÅŸarda savaÅŸ politikalarÄ±na destek sunulmasÄ±, iki yÄ±ldÄ±r yasadÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde içerde tutuluyor olmamÄ±za raÄŸmen böyle bir ÅŸey yokmuÅŸ gibi davranÄ±lmasÄ± otoriterleÅŸmeye açÄ±kça zemin sunmuÅŸtur. Toplumsal muhalefeti güçlü bir demokratik halk muhalefetine dönüÅŸtürmek yerine grup toplantÄ±larÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak da aynÄ± derecede otoriterleÅŸmeye, korku ikliminin kök salmasÄ±na uygun fÄ±rsatlarÄ± altÄ±n tepside sunmuÅŸtur adeta. Bunlardan ders çÄ±karmak acil ve elzemdir.

'HDP'DE 'SEÇÄ°LMÄ°ÅžLÄ°K' POZÄ°SYONU GÄ°BÄ° BÄ°R DÜÅžÜNCEM YOK'

DemirtaÅŸ, siyasetteki yol haritasÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

"Siyaset, sÄ±rf partiler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yürütülen bir faaliyet deÄŸildir. HDP elbette ki önemli bir siyasi aktör olarak yürüyüÅŸüne güçlenerek devam edecektir. Ben de bir HDP’li olarak, demokrasi ve barÄ±ÅŸ için partimin yanÄ±nda, partimle birlikte olmaya devam edeceÄŸim. Ama ne yakÄ±n ne de ileri bir zamanda HDP’de eÅŸbaÅŸkanlÄ±k dahil “seçilmiÅŸlik” pozisyonu gibi bir düÅŸüncem yok. Zaten bu saatten sonra, yasal olarak da bunu imkansÄ±z kÄ±lmak için alelacele aÄŸÄ±r cezalarla hem beni içeride tutmaya hem de siyasi yasaklÄ± hale getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Fakat benim siyasetteki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±m, hiçbir zaman oturduÄŸum koltuklardan kaynaklÄ± deÄŸildi. Halkla aramÄ±zdaki sÄ±cak, hakiki, doÄŸrudan yoldaÅŸlÄ±k iliÅŸkisiydi. Bunu hiçbir aÄŸÄ±r ceza, hiçbir cezaeevi duvarÄ±, hiçbir siyasi yasak engelleyemez. Halkla aramÄ±zdaki bu çok güçlü baÄŸ olduÄŸu müddetçe, ben siyaseten rolümü içtenlikle yerine getirmeye devam edeceÄŸim. Bundan tek muradÄ±m güçlü bir demokrasiye ve onurlu bir barÄ±ÅŸa hizmet edebilmektir."

YEREL SEÇÄ°MDE MUHALEFET NE YAPMALI?

Yerel seçimlerde muhalefet partilerinin nasÄ±l bir yol izlemesi ÅŸeklindeki soruya yanÄ±t veren DemirtaÅŸ ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Muhalefet partileri ortak bir demokrasi programÄ± etrafÄ±nda ilkesel ve uzun vadeli mücadele birliÄŸi saÄŸlayabilseler bunun yerel seçimlere yansÄ±masÄ± çok ciddi oranda sonuç alÄ±cÄ± olur. Ä°ttifak, taktik gibi konularda benim bir ÅŸey demem doÄŸru olmaz. Buna parti yönetimleri, halkÄ±n beklentileri doÄŸrultusunda karar verecektir. Benim gönlümden geçen açÄ±k, ÅŸeffaf ve ilkeli bir birlikteliktir. Türkiye’nin bütün ezilenleri asgari bir demokrasi programÄ± etrafÄ±nda buluÅŸursa sadece yerel seçim deÄŸil, önümüzdeki yüzyÄ±l bile kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ olur. Partisel çÄ±karlar yerine ezilen sÄ±nÄ±f, kimlik, cinsiyet çÄ±karlarÄ± öncellenip cesur siyasi hamlelerle tabular yÄ±kÄ±lÄ±r ve bütün demokrasi güçleri ortak adaylar etrafÄ±nda (en azÄ±ndan bazÄ± illerde) yan yana gelebilirse Türkiye’nin önü açÄ±lÄ±r, ülke nefes alÄ±r. Ama güçlü, cesur, kararlÄ± siyasi liderlik gerektiren bir öncülükle olur ancak. Kampanya da bu motivasyonla tam bir ÅŸenlik, coÅŸku ve heyecan atmosferine dönüÅŸecektir." (HABER MERKEZÄ°)

RöportajÄ±n tamamÄ±nÄ± buradan okuyabilirsiniz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 09:07

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