Trumpâ€™tan Suudi Arabistan ve OPECâ€™e 'petrol uyarÄ±sÄ±'

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) "yüksek petrol fiyatı" uyarısı yaptı.

Yükselen petrol fiyatlarından yakınan Trump, resmi Twitter hesabından, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" mesajını paylaştı.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!