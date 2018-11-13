Trumpâ€™tan Suudi Arabistan ve OPECâ€™e 'petrol uyarÄ±sÄ±'

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan ve Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne petrol fiyatlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekme uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan ve Petrol Ä°hraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) "yüksek petrol fiyatÄ±" uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Yükselen petrol fiyatlarÄ±ndan yakÄ±nan Trump, resmi Twitter hesabÄ±ndan, "UmarÄ±m Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatlarÄ± arza baÄŸlÄ± olarak daha düÅŸük olmalÄ±" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 KasÄ±m 2018

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre petrol fiyatlarÄ±, Suudi Arabistan ve OPEC'in günlük üretimi bir milyon varil azaltmasÄ±nÄ±n etkisiyle, son bir aydÄ±r ilk kez günlük yüzde 1.0’in üzerinde arttÄ±.

ABD 2015'te nükleer anlaÅŸma çerçevesinde kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n enerji, finans ve deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de geçtiÄŸimiz hafta uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 'Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nda petrol fiyatlarÄ±nÄ± arttÄ±rmamak için biraz yavaÅŸ gitmek istiyorum' açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± baÅŸladÄ±, TÃ¼rkiye dahil 8 Ã¼lke muaf

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 09:10

www.evrensel.net