KaftancÄ±oÄŸlu: Ä°stanbul'da AK Parti ile baÅŸa baÅŸÄ±z

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, yerel seÃ§im Ã¶ncesi AKP ile baÅŸa baÅŸ gittiklerini sÃ¶yledi ve 'Bizim gÃ¼ndemimiz sadece Ä°stanbul' dedi.

Yerel seçim gündemi Ä±sÄ±nÄ±rken CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, kentteki çalÄ±ÅŸmalarÄ±na dair bilgiler verdi. KaftancÄ±oÄŸlu, "AK Parti'ye yerelde oy veren seçmenlerin yüzde 17'lik kÄ±smÄ± "Ben baÅŸka partiye oy verebilirim" diyor. Bizim gündemimiz sadece Ä°stanbul olacak" ifadesini kullandÄ± ve AKP ile baÅŸa baÅŸ gittiklerini söyledi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan KaftancÄ±oÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

'CHP Ä°STANBUL'DA SÜRPRÄ°Z ADAY ÇIKARIR MI?'

"Ä°stanbul adayÄ±nÄ± Ä°stanbul örgütü ve Ä°stanbul halkÄ± belirleyecek. Åžu ana kadar 8 yerel yönetim çalÄ±ÅŸtayÄ± yaptÄ±k. Örgütün tüm katmanlarÄ±yla fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk. VatandaÅŸlarÄ±n da saha ölçümleriyle düÅŸüncelerini alÄ±yoruz. Ä°lçeleri 6 ana bölüme ayÄ±rdÄ±k. Hangi profilde adaylarÄ±n doÄŸru olduÄŸunu isimleri de ekleyerek genel merkeze sunacaÄŸÄ±z."

'AKP'DE BÄ°NALÄ° YILDIRIM'IN ADAYLIÄžI GÜNDEMDE'

"Kim gelirse gelsin biz kendi adayÄ±mÄ±zla ve yapacaklarÄ±mÄ±zla ilgileniyoruz. Kente yaraÅŸÄ±r, kent kimliÄŸini yeniden ortaya çÄ±karacak, kenti ve geleceÄŸi kurtarmaya yönelik bir adayla ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±z. AK Parti'nin adayÄ± kim olursa olsun Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n adaymÄ±ÅŸ gibi yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. Bizim için adaylarÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ±nÄ±n önemi yok. Ölçümlerde gördük ki AK Parti'ye ve liderine oy vereceÄŸini söyleyen seçmenlerin aday Tayyip ErdoÄŸan bile olsa sonuca etkisi olmayacak. AK Parti'ye yerelde oy veren seçmenlerin yüzde 17'lik kÄ±smÄ± "Ben baÅŸka partiye oy verebilirim" diyor. Bizim gündemimiz sadece Ä°stanbul olacak."

'ANKET ÅžÄ°RKETLERÄ°, Ä°TTÄ°FAK OLMAZSA AK PARTÄ° KAYBEDEBÄ°LÄ°R' DÄ°YOR

"Åžu anda biz AK Parti ile Ä°stanbul'da baÅŸa baÅŸÄ±z. Zaten o yüzden geçen gün kendi resmi anket ÅŸirketleri de 'AK Parti ittifak yapmazsa Ä°stanbul'da kaybedebilir' dedi. Onlar da bu rakamlarÄ± görüyorlar. Ciddi bir endiÅŸeden kaynaklÄ± gider ayak bütün yarÄ±m kalan rant projelerini de hayata geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 08:38

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