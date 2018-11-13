ErdoÄŸan: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu Ã§Ã¶zemiyoruz, farklÄ± geliÅŸmeler var

Paris dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gazetecilere konuÅŸan ErdoÄŸan, Trump'la diyaloglarÄ±nÄ± anlattÄ± ve Suriye konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Paris ziyareti sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. ABD ile Suriye konusundaki diyaloglarÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, Trump'Ä±n Ä°dlib meselesinde kendilerini takdir ettiÄŸini belirtirken YPG konusunda ise 'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu görüyorsunuz çözemiyoruz ve burada farklÄ± geliÅŸmeler var' dedi.

Yeni Åžafak'tan Hüseyin LikoÄŸlu'nun haberine göre ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Suriye meselesinin yanÄ± sÄ±ra Halkbank ve Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini de görüÅŸtü.

ABD'nin PKK liderleri için para ödülü koymasÄ±nÄ± "Geç kalÄ±nmÄ±ÅŸ bir adÄ±m" olarak deÄŸerlendiren ErdoÄŸan, "Biz bunu, PKK ile PYD’nin ayrÄ± yapÄ±lar olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ bir oyun biçiminde telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelemeyiz, gelmeyiz. AslÄ±nda YPG’nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama da ABD’lileri yalanlÄ±yor. AçÄ±klamada, PYD-YPG olarak esasen PKK’dan ayrÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyorlar. Bunu artÄ±k ABD’nin de görmesi gerekiyor" dedi.

'Ä°DLÄ°B'E ÇOK ÖNEM VERÄ°YOR'

ErdoÄŸan, Trump'Ä±n Suriye meselesindeki tutumunu ise ÅŸu sözlerle anlattÄ±: "Ä°dlib konusuna çok önem veriyor. Oradaki baÅŸarÄ±mÄ±zÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yor, övüyor. YPG konusunda da bazÄ± konularda kendi aralarÄ±nda bir iletiÅŸimsizlik var gibi geliyor bana. ‘Bu konuda da beraber yapabileceÄŸimiz çok ÅŸey olabilir’ dedim. FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunu görüyorsunuz çözemiyoruz ve burada farklÄ± geliÅŸmeler var. Bu konuda gerek Mevlüt Beyin gerek Savunma BakanÄ±mÄ±zÄ±n, muhataplarÄ± ile yapacaklarÄ± çalÄ±ÅŸmalar inÅŸallah bizi daha rahatlatacaktÄ±r."

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

Trump'la KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini konuÅŸurken görüÅŸmeye Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un da dahil edildiÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, "Bu cinayetin, önceden planlanmÄ±ÅŸ olduÄŸu; emrin Suud’daki üst makamlardan geldiÄŸi ortada. Makalemde de ifade ettiÄŸim üzere, kendisine sonsuz saygÄ± duyduÄŸum Hadimü’l-Harameyn Kral Selman hakkÄ±nda benim bu tür bir ÅŸey düÅŸünmem asla mümkün deÄŸildir. Ancak biz, talimatÄ± verenin kim olduÄŸunun da ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu talimatÄ± kim vermiÅŸ, cinayetle alakalÄ± olarak tutuklananlarÄ±n konuÅŸmalarÄ±, bunu söylemeleri lazÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan bu konuda ÅŸöyle devam etti: "Katilleri saÄŸda solda aramaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Trump’a da söyledim. Bir defa katiller bu 18’in içindedir. Cuma gününden gelenler bir ön hazÄ±rlÄ±k için mi gelmiÅŸtir? Malum cumadan konsolosluÄŸa geliÅŸi ve o gün iyi karÅŸÄ±lamalarÄ± var. Ondan sonra salÄ± gününe ayrÄ±ca davet var. Pazartesiyi salÄ± gününe baÄŸlayan gece gelen ekip var. OnlarÄ±n da ertesi güne yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± var. Biz bu cinayetle ilgili ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. Ä°stihbarat örgütümüz hiçbir ÅŸeyi saklamadÄ±. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, Ä°ngiltere kim istediyse hepsine biz bunu dinlettik. KayÄ±t gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçÄ±sÄ±, kaydÄ± dinlediÄŸinde, ‘Herhalde bu eroin almÄ±ÅŸ; bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar ÅŸok oldu."

HALKBANK

Trump'la daha önce Halkbank konusundaki telefon görüÅŸmelerinden sonra meselenin çözümü için adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ErdoÄŸan, "Ben söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatÄ± vereceÄŸim; Hazine ve Maliye BakanÄ±ma bizzat konunun takibi için talimat vereceÄŸim’ dedi. ‘Bu iÅŸi takibini isteyeceÄŸim, ben bu iÅŸin bittiÄŸini zannediyorum. Niye bu kadar uzadÄ±?’ ÅŸeklinde konuÅŸtu" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 08:16

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