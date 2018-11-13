UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ 'Vicdan ElÃ§isi' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ geri Ã§ekti

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, Myanmar liderine 2009 yÄ±lÄ±nda verilen 'Vicdan ElÃ§isi' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ insan haklarÄ±nÄ± savunmamasÄ±ndan dolayÄ± geri Ã§ekti.

UluslararasÄ± Af Örgütü (UAÖ), Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'ye 2009’da verilen "Vicdan Elçisi" ödülünü geri çektiÄŸini duyurdu.

Merkezi Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bulunan Af Örgütü yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamayla, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin bir zamanlar savunduÄŸu deÄŸerlere utanç verici biçimde ihanet etmesi nedeniyle daha önce Kyi’ye verilen Vicdan Elçisi ödülünü geri çektiÄŸini açÄ±kladÄ±.

AçÄ±klamada, UluslararasÄ± Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, 11 KasÄ±m'da Aung San Suu Kyi’ye bir mektup yazarak, Af Örgütü'nün 2009’da kendisine verdiÄŸi yüksek onur ödülünü geri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AA'nÄ±n haberine göre Naidoo mektubunda "Bugün, artÄ±k umudun, cesaretin ve insan haklarÄ±nÄ± ilelebet savunmanÄ±n sembolü olmamanÄ±zdan ötürü büyük bir üzüntü yaÅŸÄ±yoruz. UluslararasÄ± Af Örgütü, Vicdan Elçisi Ödülü’nün sahibi olmayÄ± sürdürmenizi gerekçelendiremiyor, bu nedenle de üzülerek bu ödülü sizden geri alÄ±yoruz" dedi.

Kyi’nin ordunun Myanmar'da gerçekleÅŸtirdiÄŸi katliamlara açÄ±kça kayÄ±tsÄ±z kalmasÄ±na ve ifade özgürlüÄŸüne yönelik giderek artan tahammülsüzlüÄŸe atÄ±fta bulunan Naidoo, görev süresinin yarÄ±sÄ±nÄ± geride bÄ±rakan ve ev hapsinden serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n üzerinden 8 yÄ±l geçen Kyi’nin siyasi ve manevi yetkisini Myanmar’daki insan haklarÄ±, adalet ve eÅŸitliÄŸi savunmak için kullanmamasÄ± nedeniyle Af Örgütü'nün duyduÄŸu hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Aung San Suu Kyi, 2009 yÄ±lÄ±nda, demokrasi ve insan haklarÄ± adÄ±na yürüttüÄŸü barÄ±ÅŸçÄ±l ve ÅŸiddet içermeyen mücadele nedeniyle UluslararasÄ± Af Örgütü’nün Vicdan Elçisi seçilmiÅŸti. O dönemde ev hapsinde tutulan Kyi, 8 yÄ±l önce bugün serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak 2012’de ödülü bizzat alabilen Aung San Suu Kyi, Af Örgütü’nden "Gözlerinizi veya zihninizi üzerimizden eksik etmeyin ve umutla tarihin iç içe geçtiÄŸi bir ülke olmamÄ±z için bize destek olun" talebinde bulunmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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