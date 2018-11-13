Emniyete 10 bin Ã§arÅŸÄ± ve bekÃ§i kadrosu aÃ§Ä±ldÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne 10 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalleÂ bekÃ§i kadrosu, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na da 36 kadro ihdasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸüne 10 bin çarÅŸÄ± ve mahalle bekçisi kadrosu ihdasÄ± (yeni bir kadronun usulüne uygun olarak mevcut hale getirilmesi) yapÄ±ldÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na da çeÅŸitli unvanlarda 36 kadro ihdasÄ± gerçekleÅŸtirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸüne 10 bin çarÅŸÄ± ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"BazÄ± Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±na Kadro Ä°hdas Edilmesine Ä°liÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna göre, Emniyet Genel MüdürlüÄŸünün taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 10 bin çarÅŸÄ± ve mahalle bekçisi kadrosu ihdasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžINA 36 KADRO OLUÅžTURULDU

AyrÄ±ca kararname ile Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na da çeÅŸitli unvanlarda 36 kadro ihdasÄ± gerçekleÅŸtirildi.

Ä°hdas edilen söz konusu kadrolar arasÄ±nda kaymakam, yazÄ± iÅŸleri müdürü, nüfus müdürü, ÅŸef, programcÄ±, bilgisayar iÅŸletmeni, veri hazÄ±rlama ve kontrol iÅŸletmeni, ÅŸoför, hizmetli, kaloriferci ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ± unvanlarÄ± bulunuyor.

BekÃ§ilik baÅŸlÄ±yor: Ã–zgÃ¼rlÃ¼k alanÄ± daha da sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lacak

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