Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'den 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä±' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Suudi Arabistan'Ä± ziyaret etti. BaÅŸbakan Theresa May, inandÄ±rÄ±cÄ± bir soruÅŸturma istediklerini sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jeremy Hunt'Ä±n Suudi Arabistan'daki temaslarÄ±nda gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin sorumlularÄ±ndan hesap sorulmasÄ± gerektiÄŸini açÄ±kça dile getirdiÄŸini belirtti.

Londra'nÄ±n finans merkezi "City Of London"Ä±n belediye baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verilen geleneksel yemekte konuÅŸan May, ülkesinin hukukun üstünlüÄŸüne dayalÄ± olarak uluslararasÄ± ortaklarÄ± ile iÅŸ birliÄŸi içinde olmayÄ± sürdüreceÄŸini söyledi.

'SAYDAM VE Ä°NANDIRICI BÄ°R SORUÅžTURMA Ä°STEDÄ°K'

Ortak güvenliÄŸi daha ileri götürmek için çaba harcarken hem kendilerinin hem de uluslararasÄ± toplumdaki ortaklarÄ±nÄ±n hukukun üstünlüÄŸüne baÄŸlÄ±lÄ±k göstermesinin hayati öneme sahip olduÄŸunu vurgulayan May, "Bunun en yakÄ±n örneÄŸi Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n korkunç ÅŸekilde öldürülmesidir. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z bugün Riyad ziyaretinde bir kez daha bu konuda saydam ve inandÄ±rÄ±cÄ± bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± ve sorumlulardan hesap sorulmasÄ± gerektiÄŸini açÄ±kça dile getirdi." dedi.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI TEMASLARDA BULUNDU

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jeremy Hunt, Suudi Arabistan temaslarÄ± kapsamÄ±nda Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve mevkidaÅŸÄ± Adil el-Cubeyr ile görüÅŸmüÅŸtü.

Hunt, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 2 Ekim'de Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesinden bu yana Ä°ngiltere'den bu ülkeye giden en üst düzey yetkili oldu.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Simon McDonald da hafta sonunda ziyaret ettiÄŸi Suudi Arabistan'da KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin temaslarda bulunmuÅŸtu. (AA)

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde Fransa ile TÃ¼rkiye'nin tape atÄ±ÅŸmasÄ±

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