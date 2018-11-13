Fransa'da Ã¶ÄŸretmenler greve Ã§Ä±ktÄ±

HÃ¼kÃ¼metin eÄŸitim reformu ve memur sayÄ±sÄ±nda kesinti kararÄ±na karÅŸÄ± greve giden Ã¶ÄŸretmenler, baÅŸkent Paris ve bazÄ± baÅŸka ÅŸehirlerde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

Fransa'da öÄŸretmenler, hükümetin eÄŸitim reformu ve memur sayÄ±sÄ±nda kesinti kararÄ±na karÅŸÄ± greve giderek ülke çapÄ±nda sokaÄŸa çÄ±ktÄ±.

Eylemler baÅŸta baÅŸkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya, Bordeaux, Nantes ve Caen gibi ÅŸehirlerde geniÅŸ katÄ±lÄ±mla gerçekleÅŸtirildi.

Paris'te toplanan binlerce eÄŸitimci, sloganlar eÅŸliÄŸinde EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na yürüdü. Göstericiler, okullara ve eÄŸitim kadrosuna daha fazla olanak saÄŸlanmasÄ± taleplerini dile getiren pankartlar taÅŸÄ±yarak EÄŸitim BakanÄ± Jean-Michel Blanquer'i hedef alan sloganlar attÄ±.

Hükümetin 2019 eÄŸitim bütçesi kapsamÄ±nda öÄŸretmen sayÄ±sÄ±nda kesintiye gitme kararÄ± ve eÄŸitim reformunu protesto eden sendikalarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla yapÄ±lan gösterilere, diÄŸer meslek gruplarÄ±ndan da destek verildiÄŸi açÄ±klandÄ±.

EN FAZLA KATILIM LÄ°SE ÖÄžRETMENLERÄ°NDEN

Grev ve eylemlerde ana sÄ±nÄ±fÄ±, ilkokul, kolej ve lise öÄŸretmenlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±, en fazla katÄ±lÄ±mÄ± lise öÄŸretmenlerinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Fransa EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, ülke genelinde öÄŸretmenlerin yüzde 11,33'ünün greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. En büyük eÄŸitim sendikasÄ± olan Snes-FSU ise kolej ve lise öÄŸretmenlerinin yüzde 50'sinin grevde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

2011'DEN BU YANA Ä°LK

Ülkede 2011'den bu yana tüm sendikalarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla gidilen grev olarak kayÄ±tlara geçen eylemde, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron karÅŸÄ±tÄ± sloganlar da atÄ±ldÄ±. (AA)

Manifestation joyeuse à Lorient, sous le soleil, pour défendre le Service public d'Education : ça veut dire moins d'élèves par classe, ça veut dire plus de recrutements, plus d'adultes pour accompagner les jeunes dans les apprentissages ! #Grève12Novembre pic.twitter.com/7FLBgjpRoD — SNES-FSU Bretagne (@SNES_Bretagne) 12 KasÄ±m 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 01:33

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