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FotoÄŸraf: Tayyib HoÅŸbaÅŸ/AA
DÃ¼zce Ãœniversitesinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
13 KasÄ±m 2018 00:18
DÃ¼zce Ãœniversitesi Orman FakÃ¼ltesinde Ã§Ä±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerince kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) meydana gelen yangÄ±n nedeniyle maddi hasar oluÅŸtu.
AlÄ±nan bilgiye göre, DÜ Konuralp YerleÅŸkesinde bulunan Orman Fakültesinin sekreterlik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.
Fakültede ders çalÄ±ÅŸan öÄŸrenciler, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ä°hbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Bu sÄ±rada fakültede bulunan öÄŸrenciler de fakülte dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak çalÄ±ÅŸmalarÄ± izledi.
Ä°tfaiye ekiplerinin, yangÄ±nÄ±n fotokopi makinesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸi belirtildi. (AA)
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