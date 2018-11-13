DÃ¼zce Ãœniversitesinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼zce Ãœniversitesi Orman FakÃ¼ltesinde Ã§Ä±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerince kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) meydana gelen yangÄ±n nedeniyle maddi hasar oluÅŸtu.

AlÄ±nan bilgiye göre, DÜ Konuralp YerleÅŸkesinde bulunan Orman Fakültesinin sekreterlik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Fakültede ders çalÄ±ÅŸan öÄŸrenciler, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ä°hbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Bu sÄ±rada fakültede bulunan öÄŸrenciler de fakülte dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak çalÄ±ÅŸmalarÄ± izledi.

Ä°tfaiye ekiplerinin, yangÄ±nÄ±n fotokopi makinesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸi belirtildi. (AA)

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