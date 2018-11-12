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FotoÄŸraf: Pixabay
BelÃ§ika'da iÅŸÃ§ilere yanlÄ±ÅŸlÄ±kla 30'ar bin avro ek Ã¶deme yapÄ±ldÄ±
12 KasÄ±m 2018 22:00
BelÃ§ika'da Ã§elik fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin banka hesaplarÄ±na yanlÄ±ÅŸlÄ±kla 30'ar bin avro ek Ã¶deme yatÄ±rÄ±ldÄ±.
Belçika'da Thy-Marcinelle'de çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin hesaplarÄ±na ek ödeme olarak 100'er avro yerine 30'ar bin avro yatÄ±rÄ±ldÄ±.
BBC'nin yerel basÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, hafta sonuna hoÅŸ bir sürprizle baÅŸlayan iÅŸçilerden bazÄ±larÄ± durumdan ÅŸüphelenirken, bazÄ±larÄ± ise talih kuÅŸu olarak gördükleri parayla borçlarÄ±nÄ± ödedi, birkaçÄ± ise kumar oynadÄ±.
Thy-Marcinelle'de çalÄ±ÅŸan 230 iÅŸçiden kaçÄ±na yüklü ek ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor. Åžirket, yatÄ±rÄ±lan parayÄ± geri istiyor.
Çelik fabrikasÄ±nda iÅŸçilerin aylÄ±k kazançlarÄ±nÄ±n ortalama bin 600 avro olduÄŸu ifade ediliyor. (Ankara/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 22:42
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