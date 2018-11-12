KocaoÄŸluâ€™dan kayÄ±p tablo aÃ§Ä±klamasÄ±: Evine gÃ¶tÃ¼ren var mÄ± bilmiyorum

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, kayÄ±p tablolara iliÅŸkin konuÅŸtu: Evine gÃ¶tÃ¼ren var mÄ±dÄ±r, yok mudur onu bilmiyorum.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, kaybolan tablolara iliÅŸkin, "8-10 tane tablo Konak Belediyesine ait GüzelyalÄ± Kültür Merkezi'nde çÄ±ktÄ±. Hangi dönemdeyse verilmiÅŸ belli yerlere. Evine götüren var mÄ±dÄ±r, yok mudur onu bilmiyorum." dedi.

KasÄ±m ayÄ± birinci olaÄŸan meclis toplantÄ±sÄ±, belediye salonunda Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, Kültürpark Platformu üyeleri üzerinde “Kültürpark halkÄ±ndÄ±r, halkÄ±n kalacaktÄ±r” yazan bir pankart açtÄ±.

Grup adÄ±na Erol Akcan konuÅŸma yapmak isteyince, KocaoÄŸlu, meclis toplantÄ±sÄ±nda sadece meclis üyelerinin konuÅŸma hakkÄ± olduÄŸunu söyledi.

KOCAOÄžLU: PLATFORMU TANIMIYORUM

Ä°ZFAÅž binasÄ±nÄ±n TÄ±naztepe Üniversitesine tahsis edilmesine iliÅŸkin rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirten Akcan, “Biz demokratik hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±p, bunu izah etmek istiyoruz. 5 dakika Ä°zmir halkÄ±na zaman verilebilirsiniz. Sonuçta Ä°zmir ile ilgili toplantÄ± yapÄ±yorsunuz” diye konuÅŸtu. KocaoÄŸlu ise Kültürpark Platformunu tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Platform üyelerine randevu almalarÄ±nÄ± söyleyen KocaoÄŸlu, “Åžimdi oturup meclisi dinleyeceksiniz. Randevu isterseniz veririm. Ä°stemezseniz sizi burada konuÅŸturmam” dedi. Grup daha sonra toplantÄ± salonunu terk etti.

‘HANGÄ° DÖNEMDEYSE VERÄ°LMÄ°Åž BELLÄ° YERLERE’

SayÄ±ÅŸtay Denetim Raporu'nda belediye envanterinde bulunmasÄ± gereken 33 tablonun kayÄ±p olmasÄ±na iliÅŸkin ise savcÄ±lÄ±ÄŸa gerekli baÅŸvurularÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Aziz KocaoÄŸlu, “8-10 tane tablo Konak Belediyesine ait GüzelyalÄ± Kültür Merkezi'nde çÄ±ktÄ±. Hangi dönemdeyse verilmiÅŸ belli yerlere. Evine götüren var mÄ±dÄ±r, yok mudur onu bilmiyorum. Ama büyük çoÄŸunluÄŸu bulundu. 3-4 tane de bizim odamÄ±zda var” diye konuÅŸtu.

'TOPLU SÖZLEÅžME SÜRECÄ°NÄ° DEMÄ°RYOLARI YÜRÜTECEK'

ToplantÄ±da AKP'li üyeler, Ä°ZBAN’da sendika ile iÅŸveren arasÄ±nda süren toplu iÅŸ sözleÅŸme sürecinin tÄ±kanmasÄ± ve sendikanÄ±n grev kararÄ± almasÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±, belediyenin önlem alÄ±p almayacaÄŸÄ±nÄ± sordu. BaÅŸkan KocaoÄŸlu, "Biz geçen grevde Ä°ZBAN konusunda Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ayaÄŸÄ± olarak aktif rol oynadÄ±k ve bu siyaset malzemesi oldu. Geçen toplu sözleÅŸmeyi biz yürüttük ÅŸimdi karÄ±ÅŸmÄ±yoruz. Bu sözleÅŸme sürecini de ortaÄŸÄ±mÄ±z olan Devlet DemiryollarÄ± yürütsün diye bir karar aldÄ±k. Bunu Devlet DemiryollarÄ±’na da bildirdik. Onlar gerekli çalÄ±ÅŸmayÄ± yapacak" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde 33 tablo sÄ±r oldu

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden 'sÄ±r' olan tablolar SayÄ±ÅŸtay raporunda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 22:18

www.evrensel.net