FransÄ±z maliyesi, vatandaÅŸlarÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± inceleyecek

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n Facebook, Instagram ve Twitter'da lÃ¼ks yaÅŸama dair paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n izini sÃ¼recek ve vergi beyanÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Maliye BakanÄ± Gerald Darmanin, "vergi yolsuzluÄŸuyla mücadele" kapsamÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren vatandaÅŸlarÄ±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n incelenmeye baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda konuÅŸan Darmanin, hükümetin "vergi kaçÄ±rma ve sahte vergi beyanÄ±nda bulunanlarla mücadeleyi" geniÅŸleteceÄŸini söyledi.

2019'dan itibaren vatandaÅŸÄ±n sosyal aÄŸlardaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± gözden geçireceklerini aktaran Darmanin, "Ä°nsanlarÄ±n, 'bu normal deÄŸil, çok düÅŸük geliri olmasÄ±na raÄŸmen, gelirine göre yüksek yaÅŸam standardÄ± olan insanlar var' dediÄŸini duyuyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Darmanin, konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeni yÄ±lla birlikte vatandaÅŸlarÄ±n Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal aÄŸlarda lüks yaÅŸama dair paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n izinin sürüleceÄŸini ve vergi beyanÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Durumu elvermemesine raÄŸmen çok kez lüks araçlarla fotoÄŸraf paylaÅŸan kiÅŸiler olduÄŸunu öne süren Darmanin, bunun sosyal medya üzerinden kamuya açÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve deneme aÅŸamasÄ±nda olacak söz konusu uygulamayla bu kiÅŸilerin vergi kaçÄ±rÄ±p kaçÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n inceleneceÄŸini kaydetti. (Paris/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 21:39

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