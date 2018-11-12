KadÄ±nlar eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Zahide OÄŸuz iÃ§in buluÅŸtu

EÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Zahide OÄŸuz iÃ§in HalkalÄ±'daki evinin Ã¶nÃ¼nde eylem yapÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul HalkalÄ± Merkez Mahallesi'nde geçtiÄŸimiz cumartesi gecesi eÅŸi Garip OÄŸuz (52), tarafÄ±ndan öldürülen Zahide OÄŸuz (42) için evi önünde eylem düzenlendi. Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi üyeleri, Zahide OÄŸuz'un Küçükçekmece HalkalÄ±'daki evinin önünde toplanarak kadÄ±n cinayetlerini protesto etti.

Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi üyesi Melek Önder yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Her gün kadÄ±nlar öldürülürken bugün de Zahide arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n öldürüldüÄŸü haberini aldÄ±k. Sadece Zahide deÄŸil, her gün ülkemizde kadÄ±nlar ÅŸiddet görüyorlar, öldürülüyor. Åžiddet görmemek için birçok yollarÄ± deniyorlar. Bu yollarÄ± denerken birçok engelle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. Zahide'nin koruma kararÄ± vardÄ±. Bu ÅŸiddetten bu cinayetten kurtulabilmek için tekrar tekrar koruma kararÄ± çÄ±karttÄ±rdÄ±. Bu ÅŸiddetten, bu cinayetten kurtulabilmek için diÄŸer tüm kadÄ±nlar gibi uÄŸraÅŸtÄ± ancak Garip OÄŸuz tarafÄ±ndan öldürüldü” dedi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan kadÄ±nlar, ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± karanfiller ile Zahide OÄŸuz'un fotoÄŸrafÄ±nÄ± evin önüne bÄ±raktÄ±. (DHA)

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