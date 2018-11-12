Burak YÄ±lmaz ve Onur KÄ±vrak sÃ¼resiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Trabzonspor, Onur KÄ±vrak ve Burak YÄ±lmaz'Ä±n sÃ¼resiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AyrÄ±ca KÄ±vrak, kaptanlÄ±k gÃ¶revinden de alÄ±ndÄ±.

Trabzonspor, Onur KÄ±vrak ve Burak YÄ±lmaz’Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Malatyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan 5-0’lÄ±k maÄŸlubiyet nedeniyle tüm futbolcular 100’er bin lira para cezasÄ± kesildi.

Trabzonspor BasÄ±n Sözcüsü Zeyyat Kafkas, olaÄŸanüstü yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. Kafkas, oy birliÄŸiyle ÅŸu kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söyledi:

"â– Onur Recep KÄ±vrak ve Burak YÄ±lmaz’Ä±n süresiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±,

â– Onur Recep KÄ±vrak’tan takÄ±m kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±,

â– Yeni Malatyaspor maçÄ±ndaki aÄŸÄ±r yenilgi nedeniyle Profesyonel A TakÄ±m kadrosuna 100’er bin TL para cezasÄ± verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

Tabzonspor, geçtiÄŸimiz hafta, Bursaspor maçÄ±nda oyundan alÄ±nÄ±rken taraftarlara ve teknik heyete yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸ nedeniyle Burak YÄ±lmaz'a 500 bin lira para cezasÄ± vermiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Trabzonspor, Burak YÄ±lmaz'a 500 bin lira para cezasÄ± verdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 21:13

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