Burak YÄ±lmaz ve Onur KÄ±vrak sÃ¼resiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Burak YÄ±lmaz ve Onur KÄ±vrak sÃ¼resiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

    • 12 KasÄ±m 2018 21:05

    Trabzonspor, Onur KÄ±vrak ve Burak YÄ±lmaz'Ä±n sÃ¼resiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AyrÄ±ca KÄ±vrak, kaptanlÄ±k gÃ¶revinden de alÄ±ndÄ±.

    Trabzonspor, Onur KÄ±vrak ve Burak YÄ±lmaz’Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Malatyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan 5-0’lÄ±k maÄŸlubiyet nedeniyle tüm futbolcular 100’er bin lira para cezasÄ± kesildi.

    Trabzonspor BasÄ±n Sözcüsü Zeyyat Kafkas, olaÄŸanüstü yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. Kafkas, oy birliÄŸiyle ÅŸu kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söyledi:

    "â–  Onur Recep KÄ±vrak ve Burak YÄ±lmaz’Ä±n süresiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±,

    â–  Onur Recep KÄ±vrak’tan takÄ±m kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±,

    â–  Yeni Malatyaspor maçÄ±ndaki aÄŸÄ±r yenilgi nedeniyle Profesyonel A TakÄ±m kadrosuna 100’er bin TL para cezasÄ± verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

    Tabzonspor, geçtiÄŸimiz hafta, Bursaspor maçÄ±nda oyundan alÄ±nÄ±rken taraftarlara ve teknik heyete yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸ nedeniyle Burak YÄ±lmaz'a 500 bin lira para cezasÄ± vermiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    Trabzonspor, Burak YÄ±lmaz'a 500 bin lira para cezasÄ± verdi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 21:13
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