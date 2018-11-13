Lynn Margulisâ€™in isyanÄ±na yakÄ±ndan bakmak

Hilal Tok, Ginko Litap tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan bilim kadÄ±nÄ± Margulis'i anlatan 'Lynn Margulis/Ä°syankar Bilimcinin YaÅŸamÄ± ve MirasÄ±' kitabÄ±na dair yazdÄ±.

Hilal TOK

Ä°stanbul

Bilim kadÄ±nlarÄ±nÄ± ne kadar tanÄ±yoruz? Ortaya attÄ±klarÄ± teorilerden, kuramlardan ne kadar haberdarÄ±z? KuÅŸkusuz çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda önlerine çÄ±kan sayÄ±sÄ±z engel, aslÄ±nda azÄ±msanmayacak sayÄ±da olan bilim kadÄ±nlarÄ±nÄ± bilmemizi ve tanÄ±mamÄ±zÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu engeller sadece çocuk bakÄ±mÄ± veya ev iÅŸleri deÄŸil. Zaten çok zor kabul gördükleri bir alanda hemen hiç teÅŸvik edilmemelerini de bir kenara koyalÄ±m. Belki de en büyük engel çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n görmezden gelinmesi ve ayrÄ±mcÄ±, haksÄ±z ve acÄ±masÄ±z eleÅŸtiriler...

Ä°ÅŸte Lynn Margulis de çalÄ±ÅŸmalarÄ± acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirilen, hatta çarpÄ±tÄ±lan bir bilim kadÄ±nÄ±. Bilime büyük katkÄ±lar saÄŸlayan Margulis, bu katkÄ±nÄ±n görülmesi ve kabul dilmesi için canhÄ±raÅŸ uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸ bir kadÄ±n. Ginko Kitap tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan “Lynn Margulis/Ä°syankar Bilimcinin YaÅŸamÄ± ve MirasÄ±” kitabÄ± sayesinde onunla, önemli çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla ve susturulmaya, yok sayÄ±lmaya karÅŸÄ± mücadelesiyle tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buluyoruz.

Ä°KÄ° ÖNEMLÄ° KURAM: ORTAKYAÅžAM VE GAÄ°A

Bilimin, özellikle evrimin temelinde önemli deÄŸiÅŸikliklere sebep olacak kuramlar ortaya atan Margulis’in görüÅŸüne göre evrimin itici gücü ‘ortakyaÅŸam’dÄ±r. Buna göre günümüzün tüm çekirdekli ökaryotik hücreleri bir zamanlar serbest yaÅŸayan ilkel prokaryotlar ile birleÅŸerek evrimleÅŸti. Rekabet yerine bir iÅŸbirliÄŸini seçen bu organizmalarÄ±n birleÅŸimine ‘endosimbiyoz’ deniyor. Rekabeti, doÄŸal seçilimi temeline alan evrime büyük katkÄ± saÄŸlayan bir görüÅŸtü bu.

‘KatÄ± kuralcÄ±’ Neo Darwinciler, onun kuramÄ±nÄ± görmezden gelme, hatta çarpÄ±tma yoluna gittiler. AcÄ±masÄ±zca eleÅŸtirdiler, alay ettiler. Bu acÄ±masÄ±zlÄ±k Margulis’i caydÄ±rmak yerine teÅŸvik etti. Tüm bu tepkiler karÅŸÄ±sÄ±nda yalnÄ±z baÅŸÄ±na ayak diremesi hiç kolay bir iÅŸ deÄŸildi. Ancak o alay ve eleÅŸtirilere aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeksizin dikkatini “dünyanÄ±n en minik halkÄ±”na çevirdi ve bu inadÄ± onu kuramÄ±nÄ± kanÄ±tlamaya kadar götürdü.

Neredeyse tüm zamanÄ±nÄ± bakterilerin bulunduÄŸu bataklÄ±klarda, arazilerde ve labartuvarda geçiriyor; kendi deyimiyle “geçmiÅŸin ve bugünün karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±” bu ÅŸekilde görüyordu. Lynn Margulis’e göre hücreler, evrimin en küçük birimiydi. TürleÅŸip farklÄ±laÅŸtÄ±lar, ama aynÄ± zamanda organizma, popülasyon ve topluluk ÅŸeklinde birleÅŸtiler. ‘OrtakyaÅŸam’ kuramÄ±yla Margulis, evrimin temelinde sadece, tek baÅŸÄ±na ortak yaÅŸam var demiyordu; evrimin sadece rekabetle ilerlemediÄŸini gösteriyordu. Ancak görüÅŸleri çarpÄ±tÄ±larak eleÅŸtirildi. O ise Ä±srarla, evrimin temeline tek baÅŸÄ±na rekabeti oturtan bilim çevrelerine karÅŸÄ± ÅŸu hayati soruyu yöneltiyordu: Evrim, barÄ±ÅŸçÄ±l uygarlÄ±k umudunun beyhude olmasÄ±nÄ± mÄ± zorunlu kÄ±lÄ±yor? Bunun böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, evrimin ilerleyiÅŸinde rekabet kadar yaÅŸam için iÅŸbirliÄŸinin de var olduÄŸunu görmek niçin bu kadar zordu?

Margulis, “evrimsel yeniliÄŸin farklÄ± türde hücre ve organizmalarÄ±n kaynaÅŸmasÄ± ile ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±” düÅŸüncesine, Gaia teorisini de ekledi. Gaia teorisinde Margulis, canlÄ± organizmalarÄ±n atmosfer üzerindeki etkisinin sanÄ±landan çok daha fazla olduÄŸunu, dünyanÄ±n mikroorganizmalardan oluÅŸtuÄŸunu ve canlÄ± olduÄŸunu belirtiyor, biyosferin düzenleyicisi olarak bakterileri iÅŸaret ediyordu. Onun bu görüÅŸü de baÅŸta kabul görmedi ve benzer tepkilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ancak tüm bunlar, hevesi salt gerçeÄŸi bulma arzusuna baÄŸlÄ± olan bu kadÄ±nÄ± hiçbir ÅŸekilde yÄ±ldÄ±ramadÄ±.

‘HALKA AÇIK OLMAYAN ÅžEY BÄ°LÄ°M DEÄžÄ°LDÄ°R’

Margulis çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütürken, ne devletten ne de herhangi bir ÅŸirketten fon desteÄŸi aldÄ±. DostlarÄ± anlatÄ±mlarÄ±nda içeriÄŸi halka açÄ±klanmayacak bir çalÄ±ÅŸma yapmasÄ±nÄ± isteyen bir fon saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±nÄ± reddettiÄŸini aktarÄ±yor. Çünkü o “Halka açÄ±k olmayan ÅŸey bilim deÄŸildir” doÄŸrusunun savunucusuydu.

Bu nedenledir ki ülkede ve dünyada yaÅŸananlara gözlerine kapamayan bir bilim insanÄ± olarak, politikaya dair de söyleyecek sözü vardÄ±. Margulis’e göre bilim, “iktidardakilerin saÄŸlama alÄ±nmÄ±ÅŸ menfaatlerini ne ÅŸekilde tehdit ettiÄŸine bakmaksÄ±zÄ±n, delilleri gözlemleyerek bilmenin yolu”ydu. ÖrneÄŸin 11 Eylül olayÄ±ndan sonra ABD hükümetinin yaptÄ±ÄŸÄ± ve dayattÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ± olduÄŸu gibi kabul etmedi. Birçok yönden hala aydÄ±nlatÄ±lmaya muhtaç olan 11 Eylül’e iliÅŸkin resmi açÄ±klamalarda yer almayan bulgularÄ± ve iddialarÄ±nÄ± yüksek sesle ortaya sermekten çekinmedi.

BAÅžKALARI DUYMAK Ä°STEMESE DE...

DÄ±ÅŸlanmamak için gördüÄŸünü söylemekten kaçÄ±nan sözde bilimcilerden deÄŸildi o. Cesaretinden ve onurundan asla ödün vermeyen Margulis’in güçlü ruhu, sadece gerçeÄŸi hedefliyor ve onun için hareket ediyordu. DostlarÄ± David Ray Griffin ve John B. Cobb Jr’Ä±n ifade ettikleri gibi; “Güçlü bir tinsellik baÅŸkalarÄ± duymak istemese de gerçeÄŸi hedefler. Alay konusu edilerek ya da çoÄŸunluÄŸunun daha ciddi eleÅŸtirel savunmalarÄ±yla susturulmaz.”

Lynn Margulis’in yaÅŸamÄ± ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±, “hiçbir konunun dokunulmayacak ve sorgulanmayacak kadar kutsal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” öÄŸreten derslerle dolu. OÄŸlu Dorian Sagan’Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve onu yakÄ±ndan tanÄ±yanlarÄ±n, birlikte çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, öÄŸrencilerinin, kuramlarÄ±nÄ±n takipçisi olanlarÄ±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lardan oluÅŸan “Ä°syankar Bilimcinin YaÅŸamÄ± ve MirasÄ±” okunmaya deÄŸer...

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