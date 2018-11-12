'Adolf' ismi nedeniyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden suÃ§lu bulundular

Ã‡ocuklarÄ±na 'Adolf' ismi veren ve Nazi propagandasÄ± iÃ§eren fotoÄŸraflarÄ± bulunan Ä°ngiliz Ã§ift terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden suÃ§lu bulundu.

ÇocuklarÄ±na 'Adolf Hitler' ismini veren çift, Ä°ngiltere’de terör listesine alÄ±nan ‘Ulusal Eylem’ adlÄ± örgüte üye olmaktan suçlu bulundu. ÇocuklarÄ±na Nazi AlmanyasÄ±'nÄ±n lideri Adolf Hitler'in adÄ±nÄ± veren Ä°ngiliz çift, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± terör örgütü Ulusal Eylem'e üye olmaktan suçlu bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre; Birmingham'da görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda, Adam Thomas ve Claudia Patatas adlÄ± çiftin, Ä°ngiltere'de terör listesinde yer alan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Eylem örgütüne üye olduÄŸuna hükmedildi.

â€‹Çifte ait olan aile albümünde, Thomas'Ä±n Ku Klux Klan cübbesi giydiÄŸi sÄ±rada oÄŸlunun beÅŸiÄŸini sallarken ve çiftin bebekleriyle birlikte gamalÄ± haçlÄ± bir bayraÄŸÄ±n önünde poz verdikleri fotoÄŸraflarÄ±n da deliller arasÄ±na girdiÄŸi belirtildi.

Öte yandan Thomas ve Patatas çiftinin, Ä°ÅŸçi Partisi milletvekillerinden Jo Cox'un aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± teröristler tarafÄ±ndan öldürülmesi sonrasÄ±nda terör örgütleri listesine dahil edilen ‘Ulusal Eylem'in terör örgütü kapmasÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan önce düzenlediÄŸi toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere'de 2013'te kurulan Neonazi eÄŸilimli Ulusal Eylem (National Action), AralÄ±k 2016'da ülkedeki terör listesine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiltere'de terör listesinde yer alan bir örgüte üye olanlar, 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±labiliyor. (DIÅž HABERLER)

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