71 yaÅŸÄ±ndaki Fatma GÃ¼ler'in tutukluluÄŸuna dair Ã¶nerge verildi

HDP Milletvekili Alican Ã–nlÃ¼, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k" iddiasÄ±yla tutuklanan Fatma GÃ¼ler'in durumuna iliÅŸkin soru Ã¶nergesi verdi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Dersim Milletvekili Alican Önlü, "Terör örgütüne yardÄ±m ve yataklÄ±k" gerekçesiyle 31 Ekim'de tutuklanan ve aÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan 71 yaÅŸÄ±ndaki Fatma Güler'in durumuna iliÅŸkin Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül'ün yanÄ±tlamasÄ± talebiyle soru önergesi verdi.

Güler hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma dosyasÄ± hakkÄ±nda bilgilerin verildiÄŸi önergede, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"KaraciÄŸerinde kist bulunan ve aÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan 71 yaÅŸÄ±ndaki Fatma Güler, 10 MayÄ±s 2012 tarihinde, Dersim’in Hozat ilçesinin Çet bölgesindeki meralÄ±k alanda hayvanlarÄ±nÄ± otlatÄ±rken, üst rütbeli bir asker tarafÄ±ndan uyarÄ±larak, bölgeyi terk etmesi istenmiÅŸtir. HayvanlarÄ±nÄ± alÄ±p bölgeyi terk eden Fatma Güler, birkaç gün sonra ifadesi alÄ±nmak üzere Hozat Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°fadesi sÄ±rasÄ±nda Güler’e yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bir bilgisi olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulmuÅŸ, herhangi bir ÅŸey bilmediÄŸini söyleyen Güler ifadesi sonrasÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Aradan kÄ±sa bir süre geçtikten sonra Fatma Güler’e 'örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k' suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

Ä°ddianamede Güler’in hayvanlarÄ± toplamak ve götürmek için çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± seslerin terör örgütü üyelerine haber verme amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸini belirten Önlü ÅŸöyle devam etti:

"6 yÄ±l devam eden dava sonucu Fatma Güler’e 5 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸ ve 31 Ekim 2018 tarihinde kÄ±zÄ±nÄ± ziyaret için gittiÄŸi AydÄ±n’da tutuklanarak AydÄ±n E Tipi KapalÄ± Cezaevi’ne gönderilmiÅŸtir. Kendisinin avukatÄ± ve ailesiyle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre tek kiÅŸilik bir hücrede, yerde bir sünger üzerinde yatmaktadÄ±r. Ailesi ve yakÄ±nlarÄ± karaciÄŸerinde kist bulunan ve aÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan Fatma Güler’in cezaevindeki olumsuz koÅŸullar nedeniyle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha da kötüleÅŸeceÄŸini ifade etmektedirler."

Önergede, Bakan Gül'e yanÄ±tlamasÄ± istemiyle yönelilen sorular ise ÅŸöyle:

"â– 71 yaÅŸÄ±ndaki Fatma Güler’in tek kiÅŸilik bir hücrede, yerde sünger üzerinde yatÄ±rÄ±lma gerekçesi nedir? Bu kararÄ±n hukuki bir dayanaÄŸÄ± var mÄ±dÄ±r?

â– 71 yaÅŸÄ±nda karaciÄŸerinde kist bulunan ve aÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olan Fatma Güler’i tek baÅŸÄ±na bir hücrede tutan ve yerde yatÄ±ran cezaevi yönetimi hakkÄ±nda bir soruÅŸturma açacak mÄ±sÄ±nÄ±z? Konuyla ilgili bakanlÄ±k olarak ne yapmaktasÄ±nÄ±z?

â– Fatma Güler’in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± veya ertelenmesi konusunda herhangi bir giriÅŸiminiz olacak mÄ±dÄ±r?

â– Fatma Güler’in tek kiÅŸilik hücreden çÄ±kartÄ±lmasÄ± ve en azÄ±nda bir ranzada yatÄ±rÄ±lmasÄ± adÄ±na bir giriÅŸimiz olacak mÄ±dÄ±r?

â– Fatma Güler’in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n artmamasÄ± ve tedavisinin saÄŸlÄ±klÄ± yapÄ±labilmesi adÄ±na bakanlÄ±k olarak bir giriÅŸiminiz olacak mÄ±dÄ±r?

â– Türkiye’de cezaevlerinde 70 yaÅŸ ve üstü kaç hükümlü ve tutuklu vardÄ±r? Bu hükümlü ve tutuklularÄ±n kaçÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸamaktadÄ±rlar?

â– Son bir yÄ±l içerisinde saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren tutuklu ve hükümlü sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?

â– Son bir yÄ±l içerisinde kaç tutuklu ve hükümlü bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle cezasÄ±nÄ±n ertelenmesi talebinde bulunmuÅŸtur? Bu baÅŸvurulardan kaçÄ± olumlu sonuçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?" (Dersim/MA)

Cezaevindeki Sise BingÃ¶l Ã§ocuklarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± dahi hatÄ±rlayamÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 20:41

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