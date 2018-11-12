DÃ¼zce depreminde hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±

DÃ¼zce'de 12 KasÄ±m 1999'da meydana gelen depremde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in anma yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapÄ±ldÄ±.

Düzce'de 12 KasÄ±m 1999'da meydana gelen depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±.

Ellerinde fenerler ile “Depremi unutmadÄ±k, unutturmayacaÄŸÄ±z” yazan dövizler taÅŸÄ±yan Düzce Depremzedeler DerneÄŸi (DEPDER) üyeleri ile vatandaÅŸlardan oluÅŸan grup, Atatürk AnÄ±tÄ±'na yürüdü.

KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, depremin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saat 18.57'de, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler için saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

DEPDER BaÅŸkanÄ± AyÅŸegül Åženol Can, 12 KasÄ±m ve 17 AÄŸustos depremlerinin Düzce'den çok ÅŸey aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenleri saygÄ±yla andÄ±klarÄ±nÄ± belirten Can, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“7,2 büyüklüÄŸündeki depremin üzerinden 19 yÄ±l geçti. Ä°ki depremde bin 20 insanÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenleri saygÄ±yla anÄ±yoruz, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r diliyoruz. Bugün burada depremden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dersleri konuÅŸmak için toplandÄ±k. Depremi unutmadÄ±k, unutmayacaÄŸÄ±z. Deprem, biz unuttuÄŸumuz zaman afete dönüÅŸür. Deprem öncesinde afet bilincinin aÅŸÄ±lanmasÄ± ve tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerekiyor.” (AA)

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