SÃ¼perpak patronu bakÄ±m iddiasÄ±yla makineleri Ã§Ä±kardÄ±

Ä°ÅŸÃ§ilerin grevde olduÄŸu SÃ¼perpak fabrikasÄ±nda patron, grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adÄ±m atarak makineleri Antep'teki fabrikaya gÃ¶nderdi.

Metehan UD

Ä°zmir

Selüloz-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin grevde olduÄŸu Süperpak’ta patron grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± için adÄ±mlar atÄ±yor. Ä°zmir TorbalÄ±’daki fabrikada bulunan kesim ve katlama makinesi ile ekipmanlarÄ±, üretimin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Antep’teki fabrikasÄ±na götürüldü. Yöneticiler, bakÄ±m ve onarÄ±m için götürüldüÄŸünü iddia ederken, yapÄ±lanÄ±n suç olduÄŸunu belirten iÅŸçiler, mücadelede kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Avusturya merkezli Mayr-Melnhof Packaging Åžirketine ait MM Süperpak Ambalaj Åžirketi’ne ait fabrikalarda örgütlü Türk Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Selülöz-Ä°ÅŸ ile ÅŸirket yönetimi arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± 20 Haziran’da baÅŸlayan grev 5. ayÄ±na yaklaÅŸÄ±rken, ÅŸirket grevi kÄ±rmak için elinden geleni yapÄ±yor. Åžirketin Ä°zmir ve Karaman’daki fabrikalarÄ±nda grev tam katÄ±lÄ±mla devam ederken Gaziantep’teki fabrikadaki grev kÄ±rÄ±cÄ± hamleleri etkili oldu ve üretim baÅŸladÄ±.

Åžirket yönetimi, son olarak Ä°zmir TorbalÄ±’daki makineleri parça parça taÅŸÄ±maya baÅŸladÄ±. AyrancÄ±lar yolu üzerindeki fabrikaya Antep’ten getirilen TIR’lara kesim ve katlama makineleri yüklendi. Åžirketin, üretim koordinatörü, üretim müdürü, bakÄ±m sorumlusu, baskÄ± sorumlusu ve sevkÄ±yat sorumlusunun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±ma iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda Süperpak iÅŸçileri jandarmaya bilgi vererek fabrika önüne çaÄŸÄ±rdÄ±. JandarmanÄ±n tutanaÄŸÄ±na göre, ÅŸirket yöneticileri bakÄ±m ve onarÄ±m için makinelerin yerinden söküldüÄŸünü söyledi. Jandarma ise hukuka aykÄ±rÄ± bu iÅŸlem için bir yaptÄ±rÄ±mda bulunmadÄ±.

‘ONARIM Ä°DDÄ°ASI GERÇEKÇÄ° DEÄžÄ°L’

Ä°ÅŸçiler de fotoÄŸraf ve video çekerek ve tutanak tutarak söz konusu iÅŸlemi kayÄ±t altÄ±na aldÄ±. Sendika taÅŸÄ±ma iÅŸlemini yargÄ±ya taÅŸÄ±yarak tedbir kararÄ± alÄ±nmasÄ± için baÅŸvuruda bulunacak. Evrensel’e açÄ±klamada bulunan Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Ä°smail GüderoÄŸlu, kararlÄ±lÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda patronun grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na soyunduÄŸunu ifade etti. BakÄ±m ve onarÄ±m iddialarÄ±nÄ±n gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve inanmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren GüderoÄŸlu “Patron kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karÅŸÄ±sÄ±nda hamleler geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. 6356 SayÄ±lÄ± Sendikalar ve Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi Kanunu çerçevesinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yasal grevimiz yasaya aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde etkisizleÅŸtirmeye hedefliyorlar ve yapÄ±lan suçtur. Taleplerimiz karÅŸÄ±lanmadan fabrikaya girmeyeceÄŸiz, geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z. Ä°lk günkü kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± koruyoruz” dedi.

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