Menemen'de kalker ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± zafer: Ã‡ED kararÄ± iptal edildi

Ä°zmir Menemenâ€™de kalker ocaÄŸÄ± iÃ§in verilen â€˜Ã‡ED gerekli deÄŸildir' kararÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan baÅŸvuru kabul edildi; 'Ã‡ED olumlu' kararÄ± iptal edildi.

Ä°zmir'in Menemen ilçesinde, kÄ±rsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakÄ±n bir bölgede, kalker ocaÄŸÄ± kurulmasÄ± için Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ± verildi. KararÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yan vatandaÅŸlar, mahkeme sonucunu beklerken bölgedeki asÄ±rlÄ±k aÄŸaçlarÄ±n kesildiÄŸini gördü. Bir yandan aÄŸaçlarÄ±n kesilmemesi için mücadele eden mahalle halkÄ±, diÄŸer taraftan ise mahkemenin vereceÄŸi karara kilitlendi. Mahkeme tarafÄ±ndan atanan bilirkiÅŸilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor, bölge halkÄ±nÄ± sevince boÄŸdu. 15 gün önce hazÄ±rlanan raporu zeybek oynayarak kutlayan mahalle halkÄ±, mahkemeden beklediÄŸi kararÄ± da aldÄ±.

Ä°zmir 2'nci Ä°dare Mahkemesi, 'ÇED olumlu' kararÄ±nÄ± iptal etti. VatandaÅŸlar, aÄŸaç kesimlerinin durdurulmasÄ± için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. (DHA)

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