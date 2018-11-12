â€˜Krizin faturasÄ±nÄ± yaratanlar Ã¶desinâ€™

Ä°stanbul BeylÃ¼kdÃ¼zÃ¼â€™de â€˜Krizin faturasÄ±nÄ± krizin yaratanlar Ã¶desinâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± panel dÃ¼zenlendi.

Ä°stanbul’da Beylikdüzü BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi Güçleri, “Krizin faturasÄ±nÄ± krizi yaratanlar ödesin” konulu panel gerçekleÅŸtirdi. Panele Evrensel Gazetesi yazarÄ± Bülent FalakoÄŸlu ile Tüm SaÄŸlÄ±k Sen eski genel baÅŸkanÄ± Fevzi Gerçek konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

Türkiye’de aÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlayan kur, faiz enflasyon ÅŸokunun Ekim ayÄ± itibariyle krize yani ekonomik küçülmeye dönüÅŸtüÄŸünü vurgulayan Bülent FalakaoÄŸlu, hükümetin üç yÄ±llÄ±k Yeni Ekonomi ProgramÄ± ile krizi halka fatura edeceÄŸini ilan ettiÄŸini söyledi.

FalakaoÄŸlu, krizin faturasÄ±nÄ± krizi yaratanlara ödetecek güçlerin ÅŸu an için örgütsüz ve daÄŸÄ±nÄ±k olmasÄ±nÄ±n Bir dezavantaj oluÅŸtursa da, iktidarÄ±n yÄ±llardÄ±r sürdürdüÄŸü ekonomik programÄ±n çökmüÅŸ olmasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± avantajlarÄ±n olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Her geçen gün krizin daha çok belirgin hale geldiÄŸini belirten Fevzi Gerçek ise “AçÄ±klanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasÄ±nda ciddi farkÄ±n olduÄŸunu söyleyen Gerçek “ Bugün enflasyon yüzde 40’lara ulaÅŸtÄ±. Finans kapital elini yastÄ±k altlarÄ±mÄ±za kadar soktu. Krizi yaratanlar bizmiÅŸiz gibi her ÅŸeyimize göz diktiler” dedi.

Krizi yaratanlara krizin faturasÄ±nÄ± ödetecek tek gücün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Gerçek, örgütlü mücadele ile krizin aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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