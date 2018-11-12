Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin taleplerine iÃ§tÃ¼zÃ¼k engeli

HDP'li Kemalbay, Ä°stanbul'daki yeni havalimanÄ±n inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin koÅŸullarÄ± ile ilgili Ã¶nerge verdi. Ã–nerge reddedildi.

HDP Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay’Ä±n, Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki kölelik koÅŸullarÄ±yla ilgili verdiÄŸi soru önergesi Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan içtüzüÄŸe aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle reddedildi.

HDP Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda kölelik koÅŸullarÄ±na isyan ettikleri için tutuklanan iÅŸçileri ve iÅŸçilerin taleplerini Meclise taÅŸÄ±yarak, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± SayÄ±n Zehra Zümrüt Selçuk’un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi verdi.

Ä°ÅŸçilerin 14 Eylül günü yaptÄ±ÄŸÄ± eylemi ve sonrasÄ±ndaki jandarma baskÄ±sÄ±na hatÄ±rlatan Kemalbay’Ä±n soru önergesinin bir bölümünde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

“...Bu esnada jandarma ve sivil kÄ±yafetli polisler eliyle uygulanan ÅŸiddetin boyutlarÄ± tarif edilemez düzeydedir. Sadece iÅŸçilere deÄŸil, kamp alanÄ±nda inceleme yapan milletvekillerine, basÄ±na ve iÅŸçi sendikalarÄ±na da baskÄ± ve terör estirilmiÅŸtir... ...36 bini aÅŸkÄ±n iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3. havalimanÄ±nda kölelik koÅŸullarÄ±nÄ± ortaya seren bu talepler karÅŸÄ±sÄ±nda ve iÅŸ görmeme eylemine cevap olarak devletin kampÄ± jandarma ablukasÄ±na almasÄ±, demokratik bir talebin baskÄ±yla sindirilmesi giriÅŸimidir. AyrÄ±ca medya ambargosundan yararlanarak ortada çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸlediÄŸi bir suç varmÄ±ÅŸ gibi algÄ± yaratmanÄ±n, iÅŸçilerin haklÄ± taleplerini kriminalize etmeye kalkÄ±ÅŸmanÄ±n da gerçeklerin üzerini örtmeye dönük bir yaklaÅŸÄ±m olduÄŸu kesindir...”

Kemalbay’Ä±n soru önergesi bu ifadeler nedeniyle reddedildi. Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n imzasÄ±yla verilen ret metninde, “Ä°lgili önergenin giriÅŸ kÄ±smÄ±nÄ±n üçüncü paragrafÄ± ile altÄ±ncÄ± paragrafÄ±nÄ±n ilk cümlesi mezkur içtüzük hükümleri çerçevesinde deÄŸerlendirilmiÅŸtir. Ä°çtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiÄŸi takdirde önerge iÅŸleme alÄ±nabilecektir” denildi.

36 bini aÅŸkÄ±n iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± havalimanÄ±nda kölelik koÅŸullarÄ±nÄ± ortaya seren bu talepler karÅŸÄ±sÄ±nda ve iÅŸ bÄ±rakma eylemine cevap olarak devletin kampÄ± jandarma ablukasÄ±na almasÄ±nÄ±n, demokratik bir talebin baskÄ±yla sindririlmesi giriÅŸimi olduÄŸunu ifade eden Serpil Kemalbay, “Ben vekil olarak, temsilci olarak orada bulundum. Subjektif olarak deÄŸil objektif olarak gördüklerimi ifade ettim ÅŸeklinde dilekçe ile önergeyi bir kez daha vereceÄŸim. Hukuksuzca tukuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerine sorumluluÄŸum gereÄŸi bu ÅŸekilde bir kez daha göndereceÄŸim” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda bir iÅŸÃ§i daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 19:15

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