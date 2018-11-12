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FotoÄŸraf: AA
Cerablusâ€™ta bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±
12 KasÄ±m 2018 19:05
Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Cerablus ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir sivil Ã¶ldÃ¼, 24 sivil yaralandÄ±.
Cerablus’ta Ahmet Selim Mulla Okulu önünde bombalÄ± araç infilak etti. Patlama sonucunda bir sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. 5’i aÄŸÄ±r 24 sivil yaralandÄ±. AÄŸÄ±r yaralÄ±lar, Türkiye’ye getirilirken diÄŸerleri Cerablus’taki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yangÄ±n söndürme faaliyetini sürdürürken, güvenlik birimleri önlemlerini artÄ±rdÄ±. Cerablus, Aantep’in KarkamÄ±ÅŸ ilçesinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Suriye topraklarÄ±na yer alÄ±yor. (AA)
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