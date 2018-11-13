Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Meral AkÅŸener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ile Ä°YÄ° Parti Genel Merkeziâ€™nde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ile bu akÅŸam Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi’nde görüÅŸtü.

GörüÅŸmede KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ±, Seyit Torun ve Bülent Tezcan eÅŸlik etti.

GörüÅŸmede yerel seçime iliÅŸkin fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±lmasÄ± bekleniyordu.

Ankara adaylÄ±ÄŸÄ± için adÄ± geçen Mansur YavaÅŸ, dün parti liderlerine seslenerek, “Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabÄ±k olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±, Ankara’da mutabakat gerçekleÅŸtirip gerçekleÅŸtirmeyeceklerini bakmak lazÄ±m. Ondan sonra adaylÄ±k konusunda kararÄ±mÄ± vereceÄŸim” demiÅŸti.

YaklaÅŸÄ±k 40 dakika süren heyetler arasÄ± görüÅŸmenin ardÄ±ndan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve AkÅŸener baÅŸ baÅŸa görüÅŸtü. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 20:50

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