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FotoÄŸraf: DHA
Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Meral AkÅŸener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
12 KasÄ±m 2018 19:03
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yarÄ±n akÅŸam Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi'nde Genel BaÅŸkan Meral AkÅŸener ile bir araya gelecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yarÄ±n akÅŸam Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ile görüÅŸecek.
Edinilen bilgiye göre, Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi'nde gerçekleÅŸecek görüÅŸme, saat 20.00'de baÅŸlayacak.
GörüÅŸmede, yerel seçime iliÅŸkin görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak. (AA)
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