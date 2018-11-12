Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Meral AkÅŸener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
FotoÄŸraf: DHA

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Meral AkÅŸener ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

    • 12 KasÄ±m 2018 19:03

    CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yarÄ±n akÅŸam Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi'nde Genel BaÅŸkan Meral AkÅŸener ile bir araya gelecek.

    CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yarÄ±n akÅŸam Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ile görüÅŸecek.

    Edinilen bilgiye göre, Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi'nde gerçekleÅŸecek görüÅŸme, saat 20.00'de baÅŸlayacak. 

    GörüÅŸmede, yerel seçime iliÅŸkin görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak. (AA)

     

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