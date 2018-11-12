Afganistanâ€™da Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±: 25 Ã¶lÃ¼

Afganistanâ€™da Taliban militanlarÄ±nÄ±n Gazne vilayetinin Caguri ilÃ§esine saldÄ±rmasÄ± sonucu 10â€™u asker 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Afganistan’da Taliban saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle 10’u asker 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Gazne Emniyet MüdürlüÄŸü Sözcüsü Ahmad Han Sirat, Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Caguri ilçe merkezine saldÄ±rmasÄ± sonucu 10 asker ve 15 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini söyledi. SaldÄ±rÄ±da 6 asker ile 8 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Sirat, bölgeye çok sayÄ±da destek gücünün gönderildiÄŸini belirtti. Gazne Ä°l Åžura Vekili Halikdad Akbari ise saldÄ±rÄ± sonucu 27 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ifade etti. Akbari, sivil kaybÄ±nÄ±n 20’den fazla olduÄŸunu öne sürdü. Taliban’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ise saldÄ±rÄ± sonucu 5 karakolun kontrolünün saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, 22 askerin öldürüldüÄŸü iddia edildi.

Öte yandan, Afganistan’Ä±n baÅŸkenti Kabil’de protestocularÄ±n arasÄ±nda düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere göre 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Nacib DaniÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rganÄ±n, üzerine yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± yakÄ±nÄ±nda gösteri düzenleyen kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SaldÄ±rÄ±da, ilk belirlemelere göre 6 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ifade eden DaniÅŸ, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi. (KabilAA)

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