21 günüme 46 lira yatmış! Bu rakam komik değil mi?

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de Kiçikapı Şubesi Taze Market önünde yapılan bir eylem... Konkordato ilanı sonucu Makro Market’in işten attığı işçilerden biri ortaya atılıp, “21 günüme 46 lira yatmış! Bu rakam sizce de komik değil mi?” diyor.

Diğer işçiler gibi kaygılı olan Serkan, ekmek mücadelesi oldu mu, sözünü esirgemeyenlerden... Yaşı 26, iki yıl Makro-Taze Market’te çalışmış. Son ücreti, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, yıllık izni gibi hakları, her işçinin olduğu gibi gasbedilmiş durumda. Mağdur olduğunu söylüyor Serkan, “Emeğimizin karşılığı bu mudur?” diye de sitem ediyor. Eylemdeki sözünü tekrar ediyor: “21 güne 46 lira yatmış! Bu rakam sizce de komik değil mi?”

İlkokuldan liseye geçiş sürecinde turizmi seçmiş ancak okulu hayat şartlarından ötürü bırakmak zorunda kaldığını söylüyor: “Babamın kanser hastası olduğunu öğrendim. Bir yandan eczanede çalışıyor, bir yandan da okumaya çalışıyordum. Bu hastalık olunca bırakmak zorunda kaldım. Ne yaparsın geçim zor iş.”

‘NEREDE BİR ZULÜM GÖRÜRSEN DİK DUR’

Devam ediyor işçi Serkan: “Hiç unutmam babamın bir sözü var, ‘Nerede bir zulüm görürsen, dik dur’ derdi. Babamın yaşamından öğrendiğim en özlü şey bu oldu. İş bulamayınca, yurt dışına çalışmaya gittim. Bir süre işsiz kaldım. Babamı o ara kaybettik. Cenazesine bile katılamadım. Bir buçuk yıl çalıştıktan sonra dönüş yaptık. Şunu söyleyebilirim ki sadece ülkemizde değil, bütün dünyada işçilerin hakları yeniyor. Hayatta gördüğüm şey; emek verenin karşılığını hakkıyla alamamasıdır.”

‘AZ İŞÇİYLE ÇOK İŞ YAPTIRDILAR’

Daha önce babasının bir arkadaşı Makro Market’te çalışmış ve haklarını alıp işten ayrılmış. Babası da ‘Sen de Makro Market’e gir, hakkın yenmez’ demiş zamanında Serkan’a… Bu vesile ile başlamış Serkan: “Et-depo bölümünde çalıştım. Yemekhane bölümüne geçtim. Çalışan 500 civarı kişiye yemek de yaptım. Daha sonra neredeyse her yerde kasap reyonunda uzunca bir süre çalıştım. İlk işe başladığımızda iyi gibiydi, hatta mesaini kuruşu kuruşuna vereceğiz dediler. Depodan mağazaya geçtiğimde, yemeklerin düzensiz, soğuk olduğunu gördüm. İki vardiya çalıştık. 9 saat çalışıyorduk ama sürekli mesai yapıyorduk. Çay ve yemek molalarını kısa tutmamızı istiyorlardı. Yarım saati geçmiyordu molalar. Her alanda işçi eksikliği vardı. Kendi sorumlu olduğumuz reyon dışında her bölüme bakıyorduk. Kısacası az işçiyle çok iş yaptırdılar bize.”

‘İŞ ARAMAYA GİTMEK İÇİN BİLET ALAMIYORUM’

Sonrasında ise konkordato ilanı... Serkan, “Makro Market’in konkordato ilanını, Taze olarak devam ettirmesi ve işsiz kalmamız... Bunları planlı hamleler olarak görüyorum. Hükümetin işverene konkordato hakkı verip korumasını doğru bulmuyorum. İşçiler de konkordato ilan etsin, devlet işçi haklarını ön plana korumaya alsın? Nasıl olur?” diye ekliyor.

“Kriz psikolojik” söylemlerine de yanıtı var Serkan’ın: “Kriz olmaz olur mu? Yüzlerce işçi kapının önüne konuyor. Patron konkordato ilan ediyor. Kriz işçilere mi var! Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir sayıda insan ekmek yiyemiyor ekmek!”

Bu süre zarfında ekonomik sıkıntılar yaşadığını, iş aramaya çıkacak parası bile olmadığını söylüyor: “Bilet dahi alamıyoruz. Var halimizi sen biç.”

‘KENDİMİZE GÜVENELİM’

Şimdilik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Serkan, bir çağrı yaparak bitiriyor sözlerini: “Biz biliyoruz, işçiler birleştiği zaman, bütün haklarını alabilir ve tüm işçileri birlik olmaya davet ediyorum. Bugün benim başıma gelen, yarın sizin de başınıza gelir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyelim. Patronlar işçilere muhtaç! Kendimize güvenelim.”