Köyüne dönmek istiyor ama izin verilmiyor

Orhan KURUL

Diyarbakır

Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı İlbey köyünün belli zaman aralıklarında “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edilmesi köylülerin tepkisine neden oldu. Emekliliğini köyünde geçirmek isteyen İsmail Sürer(68), jandarmanın “gidebilirsiniz ama mesuliyet kabul etmiyoruz” dediğini iddia etti. Konuyla ilgili ulaştığımız yetkililerden açıklama yapılmazken, Valilik tarafından aralarında İlbey köyünün de olduğu 26 bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

DENEMEDİĞİ YOL KALMADI

Köyüne dönmek için uğraş veren 68 yaşındaki İsmail Sürer, “Ölürsem de köyümde öleyim” diyerek köyüne gitmek istediğini söyledi. ‘80’li yıllardan bu yana köylerine gitmekte zorlandıklarını söyleyen Sürer, çevre köylerde benzer yasakların olmadığını ileri sürdü. Köyüne dönmek için bütün yollarını denediğini söyleyen Sürer, “Kaymakamlığa, Valiliğe, İçişleri Bakanlığına, TBMM İnsan Hakları Komisyonuna, HDP’ye ve CHP’ye ulaştım. Hepsine iadeli taahhütlü postalar gönderdim. Sadece İçişleri Bakanlığından dönüş oldu. Onlar da ‘Vali’ye talimat verdik’ dediler. Ama ortada hiçbir şey yok” dedi. Kiğı’da yaşayan Sürer, emekli olduktan sonra yaşamın da kendisi için zorlaştığını belirterek, “Bir emekli maaşıyla geçinmek zor. Köyde eşimle birlikte yaşamak istiyorum, doğduğum köye geri dönmek istiyorum ama engelleniyorum” dedi.

KAYMAKAMLIK: AÇIKLAMA YETKİMİZ YOK

Konuyla ilgili görüştüğümüz Kiğı Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürü, Mehmet Şirin Çiftçi, ilerleyen zamanlarda Bingöl Valiliği’nin bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söyleyerek “Bu konuyla alakalı bizim herhangi bir açıklama ve beyanatta bulunma yetkimiz yoktur” dedi

VALİLİK: JANDARMAYLA GÖRÜŞÜN

Kaymakamlığın, bu konuda açıklama yapma yetkimiz yok sonrasında ulaştığımız Bingöl Valiliği, bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı jandarmanın yapacağını söyledi.

JANDARMA: SİZE DÖNECEĞİZ

Bingöl il jandarmadan ulaştığımız il jandarma komutanın sekreteri, kendisinin bir bilgisinin olmadığını ve araştırıp bize geri dönüş sağlayacağını söylemesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen geri dönüş sağlanmadı.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Yetkili kurumlardan tarafımıza bir bilgi verilmezken, Bingöl Valiliği önceki gün aralarında İlbey köyünün de bulunduğu kent merkezi ve 7 ilçede 26 bölgeyi 11-25 Kasım tarihleri arasında “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan etti. Öte yandan İlbey köyüne geçmiş yıllarda da belli aralıklarda benzer yasakların uygulandığı öğrenildi.