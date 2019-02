Metal işçisini enflasyon farkına muhtaç ettiler

Serdar ATAÇ

Ankara

Ankara Sincan Organize Sanayi’de bulunan Arçelik Bulaşık Makinesi fabrikasında çalışan işçiler, geçim sıkıntısı nedeniyle 6 ayda bir aldıkları enflasyon parasını dört gözle beklediklerini söylüyor. Bir işçi, “Fabrikada her ayın başında enflasyon oranını bekliyoruz. Yanlış anlamayın enflasyonun yüksek çıkması bizim işimize geliyormuş gibi değil. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Her şey çok pahalı ve zaten borç harç döndürüyoruz evi. Enflasyon zammını da almasak sözleşmede aldığımız zam çoktan erimişti” dedi.

Bu yılın başında yeni sözleşme imzalayan Arçelik işçileri, sözleşme gereği her 6 ayda enflasyon oranında zam alıyor. İki çoçuk babası bir işçi her şeye zam geldiğini, açıklanan enflasyon ile tahminlerin birbirini tutmadığını söylüyor. İşçi, “Kriz sadece bize var gibi. Biz yurt dışına harıl harıl iş yapıyoruz mesela. Birçok işçi işten çıkarılıyor kriz var diye. Biz çok çalışıyoruz neden bize zam yok. Bizim patrona kriz yok ama neden bizim hayatımız kriz?” diye soruyor.

DOLAR DÜŞÜYOR AMA FİYAT DÜŞMÜYOR

Genç bir işçi ise dolardaki düşüşe rağmen zam gelen hiçbir üründe indirim olmadığını belirterek şunları söylüyor: “Geçen Sincan’da biraz mağaza gezdim. Geçen yıl 5 liraya aldığım atlet 12 lira olmuş. Tamam bizim maaşlar diğer yerlere göre iyi. Sendikalı olmak bir ayrıcalık fakat Sincan OSB’de çalışan binlerce asgari ücretli işçi var, onlar nasıl geçinecek bu şartlarda? Bence her yer sendikalı olmalı. Fabrikada her ayın başında enflasyonun kaç açıklanacağını bekliyoruz. Ülke olarak bu hale düştük biz. Yanlış anlamayın enflasyonun yüksek çıkması bizim işimize geliyormuş gibi değil. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Her şey inanılmaz çok pahalı, biz zaten borç harç döndürüyoruz evi. Enflasyon zammını da almasak sözleşmede aldığımız zam çoktan erimişti. Gerçi enflasyonla marketlerdeki fiyatlar arasında da çok fark var.”

‘ÇOCUK İÇİN MESAİYE KALIYORUM, VERGİYE GİDİYOR’

Fabrikada işçiler arasında en çok konuşulan konulardan biri ise vergi dilimi. Geçen ay bir üst vergi dilimine girdikleri için ücretlerinde fazla kesinti olduğunu anlatan bir işçi, “Bir cebimize koyuyorlar öbüründen alıyorlar. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Neredeyse maaşım kadar mesaiye kaldım çoluk çocuk biraz rahat etsin diye ama o kadar yorulmama rağmen aldığım mesai parası vergiye gidiyor. Zaten her şey ateş pahası. 2 aylık doğal gaz parası vergiye kesiliyor” dedi.

TÜRK METAL'E TEPKİ: DERDİMİZ BU MU?

Montaj işçisi olduğunu söyleyen bir işçi ise “Geçen sendika odasına asılan yerli üret yerli tüket resimlerini gördüm. Bizim derdimiz bu mu şimdi? Krizin sorumlusu biz miyiz? Biz mi yabancı üretim tüketiyoruz? Marketten aldıklarımız belli zaten. Çalışıyoruz ama zamlarla her şeyi bize yıkıyorlar. Ülkeyi krizden de bizim kurtarmamız bekleniyor” dedi

YEREL SEÇİM ÖNCESİ AKP'Lİ İŞÇİLER TEPKİLİ

İktidarın ekonomik krizi işçilerin üzerine yıktığı konusunda hemfikir olan Arçelik işçileri arasında, siyasi iktidarın krizi dış güçlerin oyununa bağlama tutumu ise fazla karşılık bulmuyor.

Yaklaşan yerel seçimler, aday olacağı belirtilen isimler... Bu konu da fabrikada havayı değiştirmiş durumda. AKP’ye oy veren bazı işçiler, “AKP'ye bir ders vermek için” yerel seçimlerde asla oy vermeyeceklerini söylüyor. Bunun yanı sıra belediye başkanı adaylarına bakacağını söyleyenler de var. Ekonomik krizin yanı sıra siyasal bir krizin de olduğunu ve son süreçte iktidarın çok yanlış yaptığını söyleyen işçiler arasında, Rahip Brunson olayının gündemi değiştirmek için yapıldığını düşünenler de bulunuyor.

Genç bir işçi de “Bu AKP miadını doldurdu artık. Her şeyi bizim üzerimize atıyor. Geçen fabrikada konuşuyoruz, asgari ücret 2 bin lira olacakmış diye söylentiler var. Birçok kişi yapılmayacağını düşünüyor. Fakat yapılmazsa bu ateş pahalılığında insanlar isyan eder diyen var. Doğru söylüyorlar. Her şey çok pahalı insanlar gıdım gıdım her şeyin hesabını yapıyor. Kış geldi, doğal gaz da var, nasıl yetecek 1600?” diyor.