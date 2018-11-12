DiÅŸhekimlerinden vekillere Ã§aÄŸrÄ±: Demokrasi iÃ§in â€˜HayÄ±râ€™ deyin

TÃ¼rk DiÅŸhekimleri BirliÄŸi, komisyonda kabul edilen SaÄŸlÄ±k Torba Yasa Teklifinin 5. Maddesi iÃ§in miletvekillerine Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

TBMM'ye getirilen ve Komisyondan geçen SaÄŸlÄ±k Torba Yasa Teklifinin 5. Maddesi, diÅŸhekimlerinin mesleki yetkilerini idarenin kararlarÄ±na baÄŸlÄ± hale getiriyor. Konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Türk DiÅŸhekimleri BirliÄŸi, milletvekillerine çaÄŸrÄ± yaparak düzenleme için ‘hayÄ±r’ çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

“Bu madde geçerse, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z bir yargÄ± kararÄ± olmadan, sadece idarenin kararÄ±yla mesleklerini icra etmekten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±labilecek” denilen açÄ±klamada; “AnayasamÄ±z birey haklarÄ±nÄ±, vatandaÅŸÄ±n devlete, devletin vatandaÅŸa iliÅŸkin görev ve sorumluluklarÄ±nÄ± tanÄ±mlamÄ±ÅŸ olup, kanunlarÄ±mÄ±z da suç ve ceza konusunu tam olarak belirlemiÅŸtir. Buna raÄŸmen somut delil olmaksÄ±zÄ±n suçlu yaratmak; evrensel hukuk deÄŸerleri ve anayasamÄ±za uygun deÄŸildir. TBMM'deki tüm siyasi partilerin deÄŸerli milletvekillerini, toplumsal tecrübelerimizi düÅŸünerek, vicdanlarÄ±yla oy kullanmaya ve bu antidemokratik yasa teklifine karÅŸÄ± çÄ±kmaya davet ediyoruz. UnutmayalÄ±m ki, toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n tek dayanaÄŸÄ± demokrasi ve evrensel hukuk kurallarÄ±dÄ±r. Ve bu kurallar herkes için gereklidir. 12 Eylül'de de, 28 Åžubat'ta da gördük, yaÅŸadÄ±k, tecrübe ettik; demokrasi herkese gereklidir” ifadelerine yer verildi.

Teklifin 13 KasÄ±m’da TBMM Genel Kurulu'nda görüÅŸmeye baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Türk DiÅŸhekimleri BirliÄŸi, “Bu Yasa Teklifi, ülkemizin, uluslararasÄ± sözleÅŸmelerle kabul ettiÄŸi hukuk kurallarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra; AnayasamÄ±z ile de tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ kurallara aykÄ±rÄ± hükümler içermektedir. Herkesin bildiÄŸi gibi yürütülmekte olan güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n neredeyse tümü; iktidarda olan partinin siyasi yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na göre kiÅŸinin düÅŸünce ve kanaatlerinin öÄŸrenilip raporlanmasÄ±nÄ± içermektedir. Mevcut teklifte; güvenlik soruÅŸturmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak yapÄ±lan bir idari kararla hekim ve diÅŸhekimleriyle terör örgütleri arasÄ±nda baÄŸ olabileceÄŸi kabul edilmektedir. Polisin yazdÄ±ÄŸÄ± bir rapor, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bürokratlarÄ±ndan oluÅŸan Güvenlik SoruÅŸturmasÄ± Komisyonunda deÄŸerlendirilmekte ve kiÅŸinin mesleki geleceÄŸi karara baÄŸlanmaktadÄ±r” dedi.

Hiç kimsenin suçluluÄŸu kesin bir yargÄ± kararÄ± ile saptanmadÄ±kça suçlu olarak kabul edilemeyeceÄŸine deÄŸinilen açÄ±klamada, “Yasa Teklifiyle, masumiyet karinesi ihlal edilmekte, kamu görevinden çÄ±kartÄ±lan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kamu saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ± engellendiÄŸi gibi, SGK ve diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla anlaÅŸmalÄ± saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ± da yasaklanmaktadÄ±r. Bununla da yetinilmemekte, kamu görevinden çÄ±kartÄ±lan veya güvenlik soruÅŸturmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak kamu görevine hiç alÄ±nmayan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n düzenledikleri raporlarÄ±n mahkemeler ve idare tarafÄ±ndan dikkate alÄ±nmayacaÄŸÄ± belirtilmektedir. Bu Teklifin yasalaÅŸmasÄ±ndan kaygÄ± duyuyoruz. BaÅŸta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilerin, siyasi partilerin mensubu olan milletin vekillerinin, adil ve vicdanlÄ± davranmalarÄ±nÄ±, ülkemizi çaÄŸdaÅŸ demokratik ülkelerden ayrÄ±ÅŸtÄ±racak, yurttaÅŸlarÄ±n maddi ve manevi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütünlüÄŸüne dokunacak bu tür düzenlemelerden kaçÄ±nmalarÄ±nÄ± bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

KOMÄ°SYONDA KABUL EDÄ°LEN MADDE METNÄ° NE DÄ°YOR?

MADDE 5- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayÄ±lÄ± Tababet ve ÅžuabatÄ± San'atlarÄ±nÄ±n TarzÄ± Ä°crasÄ±na Dair Kanuna aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

“EK MADDE 15- Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara üyeliÄŸi, mensubiyeti veya iltisakÄ± yahut bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde kamu görevinden çÄ±karÄ±lan tabipler, diÅŸ tabipleri ve tÄ±pta uzman olanlar sadece 12 nci maddenin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi kapsamÄ±ndaki saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda mesleklerini icra edebilir. Ancak bu ÅŸekilde kamu görevinden çÄ±karÄ±lanlar ile güvenlik soruÅŸturmasÄ± sebebiyle kamu görevine alÄ±nmayanlardan Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çÄ±karÄ±lma veya göreve alÄ±nmama kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi tarihten itibaren, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayÄ±lÄ± SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen Devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemezler. Devlet yükümlülüÄŸünü yerine getirirken kamu görevinden çÄ±karÄ±lanlarÄ±n hizmet süreleri bu süreden düÅŸülür. BunlarÄ±n, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten sonra düzenledikleri raporlar, yargÄ± kararlarÄ±na ve idari iÅŸlemlere esas alÄ±nmaz.” (HABER MERKEZÄ°)

'Yasa teklifi, hekimlere ÅŸiddetin baÅŸlangÄ±cÄ± olacak'

SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri 'sakÄ±ncalÄ± hekim' yasasÄ±na karÅŸÄ± eylemde

SaÄŸlÄ±kta deÄŸiÅŸiklikler Ã¶ngÃ¶ren yasa teklifi komisyondan geÃ§ti

SaÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan torba yasada neler var?

www.evrensel.net