63 asker â€˜FETÃ–â€™ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±

â€˜FETÃ–â€™ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 32 farklÄ± ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 87 askerden 63'Ã¼ tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen ‘FETÖ’ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 9 KasÄ±m tarihinde Ä°stanbul'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 farklÄ± ilde 103 muvazzaf asker hakkÄ±nda düzenlenen operasyonda 87 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerden 10'u etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanarak örgüt ve mensuplarÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± açÄ±klamalarda bulunduklarÄ± gerekçesiyle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 77 ÅŸüpheli asker ise çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda tutuklanmalarÄ± talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe sevk edildi. Åžüphelilerden 63 asker sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanÄ±rken; 2 ÅŸüpheli ev hapsi ile 12 ÅŸüpheli ise etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlandÄ±klarÄ± gerekçesiyle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, 16 ÅŸüpheli ise halen aranÄ±yor. (DHA)

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